Los Morancos, con cachondeo, cuentan cómo han sido estafados por un prófugo de la justicia

Los Morancos tienen mucha guasa, pero también a ellos se les puede tomar el pelo. Así lo ha entendido aquel amigo de lo ajeno que les ha estafado 9.000 euros a los hermanosJorge y César Cadaval. Fue un promotor sevillano –una persona de su confianza- quien se hizo con el sello y la firma de su representante para gestionar en su nombre y hacerse con viajes pagados a su costa. Le pillaron con las manos en la masa, le sentaron frente a un juez y han ganado el juicio. Sin embargo, no han recuperado el montante pues el culpable se ha dado a la fuga, como así han contado en ‘TardeAR’ los protagonistas, sin perder un ápice de su sentido del humor incluso ante las adversidades.

Los Morancos en una imagen de archivo GTRES

Todo aconteció en 2018, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha tenido más noticias. La pareja de humoristas quiso llevar su talento para robar carcajadas a Telde, una localidad de Gran Canaria. Para gestionarse el contrato, tuvieron que aportar los correspondientes datos al organizador del evento, algo totalmente rutinario y dentro de lo normal. Lo que se salió de la regla, incurriendo ya en un delito, es cuando esta persona se apoderó de todos sus datos para pedir un préstamo fijado en algo más de 9.000 euros, con los que costeaba sus viajes privados. Una operación que tan solo podría recibir el denominativo de “estafa”, como así sentenció el juez de la Audiencia de Sevilla, que ha condenado al promotor a un año y medio de cárcel, aunque para eso antes deberían encontrarle, pues está ahora mismo en “busca y captura”.

“Este señor creo que es insolvente, entonces… él está en busca y captura. Está por ahí, no sé dónde, pero no hemos sido solo nosotros. He habido muchísima más gente estafada por él, como Antonia San Juan”, desvela César Cadaval, que se queja de que no han visto nada del dinero que le han sustraído mediante estafa. “El tipo se dedicó a falsificar el sello de nuestra empresa y la firma de nuestro mánager”, subrayan. Una acción de la que creía que saldría impune, pero que le ha salido finalmente muy caro: “Va a entrar en la cárcel, porque hay muchas más sentencias”, mantienen que su condena a un año y medio de prisión se suma a otras anteriores, antecedentes penales que determinarían su estancia entre rejas.

Pero más allá de este mal trago, también hubo ocasión para el humor. Y es que cualquier cosa que cuenten Jorge y César Cadaval termina en chiste. Así, pusieron sobre la mesa cómo Quentin Tarantino se ha declarado fan de la película de Los Moranco, ‘Sevilla Connection’, lo que ha supuesto toda una sensación viral. Álex de la Iglesia se citó para comer con Tarantino, que le dijo que había visto una película de unos cómicos que viajaban a Miami para ser policías y regresaban a Sevilla. Era su cinta y le había “encantado”. Una curiosidad que ha hecho romper a todos en carcajadas, por su forma de contar las cosas. Y es que los hermanos no paran ni un momento quietos. Incluso, a lo largo de su conexión con el programa de Ana Rosa Quintana, llegaron a expresarle el sueño que supondría compartir con ella una velada: “Le queremos pedir a la vida cenar contigo”, le ofrecían. Ella encantada, sabe que las risas están aseguradas.