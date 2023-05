Makoke asegura estar muy decepcionada con María Patiño

Hace solo una semana, María Patiño le lanzaba una seria advertencia a la que fuera mujer de Kiko Matamoros: “Makoke, deja que tu expareja sea feliz porque, si no, algún día voy a contar lo que sé”. Esta amenaza llegaba después de que Makoke recordase en público lo que para ella había sido una boda feliz con el padre de su hija Anita. Sin embargo, días después el propio Kiko confesaba que no solo no se casó enamorado de ella sino que le había sido infiel el mismo día de su boda.

Ante estas palabras, Makoke se derrumbaba en directo y rompía a llorar en ‘Fiesta’. “Me parece tan cruel, lo que veo es una persona llena de odio, de rencor, alguien no puede hablar así. Lo que duele es la familia, me viene la imagen de mi familia y me he roto porque no se merece mi familia esto”, decía entonces Makoke. Sin embargo, Patiño no se mostraba nada condescendiente con la madre de Javier Tudela: “Como toques los pies a Matamoros, la gente se va a enterar de por qué estás actuando así”, le decía la presentadora de ‘Socialité’ a pocos días de que el colaborador se case con Marta López Álamo.

Makoke, que acaba de finalizar su relación sentimental con Óscar Ocaña -como ella misma confirmaba hace solo una semana en ‘Fiesta’-, daba ayer “vía libre” a María Patiño a revelar lo que ella quisiera: “Que enseñe lo que quiera, yo no tengo nada que ocultar”. “No tengo miedo a nada y no tengo ni idea de a lo que se refiere. Lleva 15 días anunciándolo y no dice nada más. No lo entiendo. Decepcionada estoy yo con ella. No sé a santo de qué viene esto”.

Además, destacaba que el tema no se iba a quedar aquí, sino que la guerra seguiría a través del programa donde ella colabora: “Ya la contestaré con lo que yo pienso”, indicaba, mostrándose también molesta por el reproche de Patiño sobre sus lágrimas en directo. “Y el tema de mis lágrimas… Parece que tampoco tengo ni derecho a llorar”, destacaba.