La reacción de Don Juan Carlos a las lágrimas de Miguel Ángel Revilla: "Lo que reclama es la misma empatía"

Miguel Ángel Revilla entró ayer, miércoles 2 de abril, en "Y ahora Sonsoles" y concedió una de sus entrevistas más esperadas tras conocerse la querella que la interpuesto Don Juan Carlos por derecho de honor. Entre lágrimas, el expresidente de Cantabria se sinceró con Sonsoles Ónega y tachó la decisión del Rey de "injusta y mezquina", asegurando que "es la decepción de mi vida"." Me duele por la familia, mi mujer acaba de atravesar un cáncer y estas cosas le afectan. Mi hija me ha llamado para decirme 'Papá, estoy orgullosa de ti'", declaró entre lágrimas, asegurando que "el apoyo de la gente es lo único bueno de todo esto". Además, pidió que Don Juan Carlos viniera a España a explicárselo "a la cara en el acto de conciliación".

La reacción de Don Juan Carlos

Esta tarde, Nacho Gay ha desvelado en "Y ahora Sonsoles" la reacción del Rey Don Juan Carlos a la entrevista de Revilla y sus lágrimas- Según cuenta el periodista tras ponerse en contacto con su entorno, "todo el mundo empatiza con un hombre de 83 años, y lo que reclama el Rey y su entorno es la misma empatía para un hombre de 87 años que ha recibido ataques en diferentes programas. No hay que interpretar esta demanda a la libertad de prensa porque es un ciudadano que no es un periodista".

Miguel Ángel Revilla en "Y ahora Sonsoles" Antena 3

Según Gay, "los abogados del Rey le van a pedir que demuestre sus frases. Ya no solo es defender su honor, sino que puede meter a un problema a sus herederas, la infanta Elena y Cristina". Sobre la petición que le hizo Revilla de verse en España, el periodista ha desvelado que no tiene intención de hacerlo. "La mala noticia es que el Rey no va a venir a verlo, no tiene intención. Lo que sí me dicen es que no han decidido la hoja de ruta y que están abiertos a cualquier paso, un pacto", ha revelado el colaborador de "Y ahora Sonsoles".

La infanta Elena no está involucrada en la querella

"Está muy preocupado por la información de que este detrás la infanta Elena. Asegura que la infanta Elena no tiene nada que ver con esto, que es una decisión unilateral del Rey y que en ningún caso ha participado en la decisión. Es más, la infanta se entera de todo cuando ya está puesto en marcha", ha expresado Nacho Gay sobre la involucración de la primogénita de Don Juan Carlos en la querella.

Después de hacer de mensajero tras hablar con el entorno de Don Juan Carlos, el periodista ha sacado una conclusión. "Tengo la sensación de no hacer sangre con este tema y solo quiere hacer un aviso a navegantes", ha finalizado Nacho Gay, dando su sincera opinión sobre el conflicto.