El 'Retorno' de Ana Navasquillo, una maestra del misterio y el thriller cinematográfico

Es una de las mejores expertas españolas en el cine y el teatro de suspense y del misterio. Ana Navasquillo vuelve a la gran pantalla con “El retorno”, un thriller psicológico en el que su protagonista crea en el espectador tensión y confusión a partes iguales, ya que no se sabe la realidad del personaje hasta el final de la película. La trama gira en torno a una mujer que habla sola, aunque intenta aparentar que su interlocutora es una hija que no aparece en escena. Los que la ven dialogar consigo misma por la calle se sorprenden de una actitud incomprensible. En su casa suceden fenómenos extraños, la luz se apaga de repente, las piezas de ajedrez se mueven solas, suenan ruidos que no se sabe de dónde vienen… Cuesta entender lo que está pasando..

El Retorno de Ana Navasquillo Cartel



La misma Ana cuenta a La Razón que “estamos ante un thriller que roza la paranoia, porque esa mujer tiene muchas idas y venidas, mete bastantes sustos y provoca en el espectador un estado confesional. Porque, en realidad, no entiendes lo que le está ocurriendo. Tiene despertares oscuros, su reloj de mesilla aparece de pronto del revés, es viuda, pero encuentra las copas de vino que tomaba su marido rebosando… se fraguan escenas de alto contenido psicológico y que conducen a situaciones insospechables.



Ana es la guionista y encarna el papel principal, además de ser la coproductora de la cinta, que ya ha recibido elogios ante del estreno del filme, que se estrenará el próximo 27 de junio en Madrid. Será, precisamente, ese día el primer acto social al que acuda el bailaor Rafael Amargo, con el que Navasquillo guarda una buena amistad. Y Josele Román, que trabaja con Ana en la serie “Estrellas en la red”, en la que también interviene la sobrina de la reina Letizia, Carla Vigo,

Otros trabajos de Navasquillo en el campo que nos ocupa son el cortometraje “El pacto”, la obra teatral “La vidente” y el filme “Robert”, en el que el personaje principal es un muñeco diabólico.