La verdad sobre la entrevista de Kiko Rivera tras 4 años sin exclusivas

Kiko Rivera recibe a Santi Acosta en su nueva casa de Sevilla. Lo hace para sincerarse sobre los últimos acontecimientos que han dado un giro inesperado a su vida. Después de 11 años de relación con Irene Rosales, decidían poner punto y final a su matrimonio, con dos hijas en común. Prometió no hacer más declaraciones al respecto y, mucho menos, rentabilizar su drama. Dos meses después rompe su promesa, ofreciendo su primera entrevista en exclusiva para ‘De viernes’, por la que se rumorea que habría cobrado 100.000 euros.

Quizá sus palabras valgan su precio, pues llevaba cuatro años alejado de los platós de televisión, dispuesto a mantener una vida más discreta y sin polémicas. Pero, ¿por qué ahora? Eso es lo que le pregunta el presentador tras ser recibido con cariño en su domicilio. Se hablaba de problemas económicos o incluso de una venganza contra su ya exmujer, quien ya ha dado sus explicaciones a golpe de exclusiva en el kiosco rosa y en ‘Y ahora Sonsoles’ de Antena 3. Él tiene otra motivación.

Kiko Rivera, en su entrevista más esperada

“¿Qué es lo que te ha hecho decidirte?”, es la primera pregunta. “Han sido tres o cuatro años sin salir en ningún medio de comunicación, tiempo en el que he estado centrado en mí. He sufrido, he llorado. También he reído, pero ha sido durete y hoy puedo afrontar todo lo que se me viene encima”. En este tiempo alejado del foco mediático, Kiko Rivera mantiene que lo peor ha sido ver cómo, poco a poco, su matrimonio con Irene Rosales se desmoronaba: “Ver cómo mi matrimonio se iba desgastando día a día. También por la ausencia de mi familia, de mi madre y mi hermana”.

Pero Kiko Rivera tiene un motivo aún mayor para sentarse a confesarse en una entrevista de televisión, tras cuatro años de silencio. No solo el dinero, sino también servir de ejemplo al mundo: “Llega un momento de dar esta entrevista para demostrarme a mí mismo y que la gente vea que la gente puede cambiar, que la gente puede mejorar y que la gente puede madurar. Y que la vida sigue…”. Sin Irene Rosales. Este tiempo su prioridad ha sido “centrarme en mí mismo y la verdad es que me gusto. Me gusta el Kiko de ahora”. Feliz también por estar lejos de los medios, aunque ahora vuelve a coquetear con ellos, y después de haber hecho terapia. “No estoy cerrado al amor, pero no tengo ganas”, sentencia.

Una vida también sin su madre y su hermana. De hecho, fue Isa Pantoja la que le hizo retirarse de los medios. Y es que su entrevista en ‘Lecturas’, reconociendo haber pegado a su hermana “cuando quiso cortarse las venas”, entendió que había sobrepasado todos los límites. Ahora le pide perdón y ella parece estar dispuesta a acercar posiciones con él, pese al dolor ocasionado.