Un Tío Blanco Hetero "Criticar al feminismo es deporte de riesgo"

–«Prohibir la manzana y encontrar la serpiente». Es inútil prohibir la manzana: Eva le hubiera ofrecido a Adán una pera...

–Metafóricamente, prohibir la manzana es ir contra el conocimiento.

–¿El feminismo es la nueva bandera de la izquierda radical, la que llama a Inés Arrimadas fascista cuando va a manifestarse por el feminismo?

–Evidentemente. Y si según ellas te pasas, no solo te llaman fascista, sino que te denuncian.

–Habla del feminismo pop. ¿Un diseño de Andy Warhol?

–Un invento de Leticia Dolera. Es un feminismo para tontos que se explica a base de eslóganes.

–Dice Carmen Maura que como sigan así va a ser imposible ligar...

–Ya es imposible ligar. Los jóvenes están hechos un lío, porque les están diciendo que ellas les ven como una amenaza.

–Su sinónimo es Un Tío Blanco Hetero, es el youtuber enmascarado. ¿Se enmascara porque criticar al feminismo es peligroso?

–Es un deporte de riesgo. Cuando me reconocen me hacen escraches. Me divierte. Los grabo y los pongo en la red.

–Cayetana Álvarez de Toledo: «El movimiento feminista ha derrapado hacia un victimismo pueril, puritano y paralizante».

–El mayor obstáculo para la liberación de la mujer es el feminismo de hoy.

–Prohíben más de 200 cuentos infantiles por machistas...

–Se les ha ido la cabeza completamente.

–Prohíben el desfile en traje de baño en las elecciones de misses...

–Eso va contra los intereses de las mujeres, contra la seducción como arma. ¿Quieren el burka como nueva moda de primavera-verano?

–Antaño fue la caza de brujas. ¿Ahora es la caza de brujos?

–Hay cierto ánimo de revancha en este feminismo.

–Ha dicho Camille Piglia: «No nos hemos liberado de la tiranía de los hombres para caer ahora en la tiranía de las mujeres».

–Define la situación. Salir de una tiranía para entrar en otra parece nuestro destino: la libertad nos da urticaria.

–¿Estamos en una guerra de sexos o en una guerra contra el sexo?

–En una guerra contra el sexo. Cada vez hay más puritanismo.

–«Cuando al David de Miguel Ángel le pongan calzoncillos de Armani la civilización habrá expirado» (Pedro Narváez).

UN TÍO BLANCO HETERO

Profesión: youtuber y escritor.

Nació: en 1988, en Madrid.

Por qué está aquí: por su libro «Prohibir la manzana y encontrar la serpiente» (Deusto).