¿Vende Terelu Campos su ático para solventar su precaria situación económica?: verdadero Es un paso importante y digno de reconocer ya que puede resultar aleccionador y servir de ejemplo. Terelu se desprende de lo más visible de su patrimonio, una casa montada con el sudor de su frente. Y lo hace ahora, en auténtico apuro tras dejar su colaboración televisiva. Coge el toro por los cuernos, quizá confiando que sea algo pasajero, lo que deseamos considerando su valía profesional.

¿Cómo hará frente Isabel Pantoja al nuevo embargo de la Agencia Tributaria?: verdadero «Chi lo sa», que dirían los italianos. La folclórica no lo tiene fácil y de ahí sus últimos trabajos televisivos, alguno hasta cuestionado por tratarse casi de alejamiento de su estrellato, aunque la aproximen. La mitificada «Cantora» tiene tres embargos que se sepa, y no hay más patrimonio al que recurrir. Ojalá sea un bache pasajero y que los trabajos recobrados le ayuden en tan mal trago.

¿El romance entre Sofía Suescun y Kiko Jiménez, ex de Gloria Camila, es un montaje o realidad?: verdadero Ese complicado romance a tres, que incluye a Gloria Camila, anima el corazón de este caliente y ya largo verano. Encabeza lo que parece más que romance, una estrategia para fomentar el interés hacia ella que no ha tenido demasiado fortuna. Una competencia entre hombres y mujeres intentando desbancar a las rivales. La pareja no deja de coquetear aumentando el morbo del presunto y nada disimulado terceto que no aparenta molestias cuando coinciden en «Hombres y Mujeres».

¿Es Irene Rosales la única responsable de la mala relación entre Kiko Rivera y su hermana Isa?: verdadero Eso aseguran quienes los conocen, impactados por verlos tan arrimaditos en su escapada a las playas de Cádiz. Irene no renuncia a destacar y lo hace con su espléndida figura y la compañía de sus hijas, Ana y Carlota. Kiko se reúne con ellas cuando no tiene compromiso laboral como acompañar a su madre tras concursar con impacto pero sin éxito en «Supervivientes». Restaron importancia al fracaso emocionados porque la cantante les invitó a todos a «Cantora».

¿Seguirá Isa Pantoja el consejo de su madre y volverá a ser pareja de Omar Montes?: verdadero Difícil parece porque muchos dicen que es un buen estratega y de ahí su dedicación a Isabel y también a Chabelita. No se corta a la hora de prodigar atenciones afectuosas. La cantante lo ve como un buen partido para su hija, que no cuaja ninguna relación. A ver si esta vez resulta, aunque mosquea y choca que Omar a veces esté más pendiente de la mamá que de la propia niña.

Marta Ortega afirma que solo bebe agua... ¿significa que está embarazada?: falso Su familia coruñesa me asegura «no saber nada» al respecto y ellos tendrían que estar al tanto si realmente hubiera otro embarazo. Todo podría ser provocado porque ella luce ropa muy amplia en su último reportaje. Hay una gabardina que pudo haber inspirado semejante runrún, quizá la eligió mal, y según malpiensan algunos, para lograr ese efecto pre-mamá que no me parece tan evidente.

Aitana no logra el «Sold out» en sus conciertos. ¿Se quema el «fenómeno OT»?: verdadero La cantante catalana parece de capa caída tras el innegable impacto de su presentación en solitario. No justifica la expectación ni las esperanzas que al principio se pusieron en ella. Su interés ahora reside en saber si cuaja y dura su historia sentimental con Miguel Bernardeau, hijo de la actriz Ana Duato y que ya hace sus pinitos como actor. En lo demás no concentra curiosidad, mal futuro le auguran. Aunque el tiempo tendrá la última palabra.