Vino, deporte e inversiones inmobiliarias: el patrimonio de Andrés Iniesta, en cifras

Andrés Iniesta cuelga sus botas para siempre. A sus 40 años, el manchego se retira del fútbol el próximo 8 de octubre después de una carrera excepcional en el mundo del deporte. A sus espaldas acumula 22 títulos nacionales y 10 con el FC Barcelona, incluyendo cuatro Champions, tres con el Vissel Kobe japonés y dos copas de Europa y un Mundial con La Roja, siendo el encargado del gol que nos dio la histórica victoria en Sudáfrica. En definitiva, se retira con más de 40 títulos en total como uno los futbolistas que más copas ha levantado de la historia de este deporte.

Ahora empieza una nueva etapa para Andrés Iniesta. En los últimos años de su carrera futbolística el manchego también ha sabido impulsar su faceta personal y empresarial en el mundo de las inversiones, aumentando considerablemente su patrimonio más allá de sus altísimos ingresos como estrella del fútbol.

Inversiones inmobiliarias y vino

En 2001 fundó Maresyterey, una empresa familiar destinada a la inversión inmobiliaria que, según indicó en 2020 "Forbes", contaba con unos activos de aproximadamente tres 3 millones de euros y con una facturación de 23 millones de euros.

Andrés Iniesta, anunciando un portal de compraventa de criptomonedas. Twitter

En 2018 Iniesta finalizó su carrera en el FC Barcelona y se marchó al Vissel Kibe de Japón. En un principio el manchego firmó por dos años pero cuando finalizó su contrato decidió ampliar su estancia un par de años más, renovando su contrato por un sueldo de 30 millones de dólares, siendo la estrella del país y uno de los 10 jugadores de fútbol mejor pagados del mundo. Durante su estancia en el país asiático, Iniesta se unió con Hiroshi Mikitani, presidente del Vissel Kobe y con Rakuten. Este empresario ha sido una pieza fundamental en la carrera empresarial de Iniesta. El propietario del club japonés firmó por contrato que sería la persona encargada de la producción de su bodega, que comenzó en 2010 a funcionar.

Deporte y tecnología

Más allá de sus negocios en el sector inmobiliario y en el vino, Andrés Iniesta también ha desarrollado su carrera empresarial en el mundo del deporte. Junto a su mujer, el manchego creó su propia marca de zapatillas, Mikakus, siendo él mismo su mejor embajador. Además, el futbolista ha hecho algunas inversiones en diferentes startups tecnológicas o en la industria del entretenimiento a través de NSN (Never Say Never), su empresa matriz. En total, según "Celebrity Net Worth", su patrimonio alcanza los 120 millones de dólares.