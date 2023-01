El futbolista Andrés Iniesta espera su quinto hijo, fruto de su relación con Anna Ortiz. Tal y como ha podido saber “Semana”, la pareja está esperando a su quinto hijo, que llegará al mundo durante este 2023. Las últimas fotos que ambos han compartido en sus redes sociales, ya muestran el estado de la mujer del futbolista, por lo que podría estar ya en su segundo trimestre de gestación.

Una Navidad llena de ilusión que están celebrando en España. El de Fuentealbilla está apurando sus últimos días de vacaciones antes de comenzar una nueva temporada con su equipo, el Vissel Kobe de Japón.

Una feliz noticia para la pareja que en 2014 perdió un hijo. Sobre ello habló Anna Ortiz en su libro “Mi Luz” en el que mostraba su lado más personal. Una obra llena de intimidad, momentos especiales y mucho aprendizaje. En el libro, saca fuerzas para contar una de las experiencias más duras de su vida, cuando en 2014, perdió a su hijo tras ocho meses de embarazo. Fue una experiencia súper traumática y hasta día de hoy no me he sentido con fuerzas de hablar de ello, quizá porque el hablarlo me producía más mal que bien y después de un trabajo personal que he realizado finalmente me he visto con fuerzas para hacerlo público. Sentía que era el momento de sacarlo”