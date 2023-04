Woody Harrelson quiere comprobar si él y Matthew McConaughey son hermanos

Parece de guión de película. Matthew McConaughey y Woody Harrelson podrían ser hermanos. Los actores, que volverán a trabajar juntos tras el éxito de "True Detective", quieren averiguar el parentesco que realmente les une. Fue McConaughey el que en una entrevista contó que a raíz de una revelación de su madre (le dijo que había mantenido una relación íntima con el padre de Harrelson) empezó a plantearse si ambos son hermanos.

El ganador del Oscar por "Dallas Buyers Club" comenzó hablando de la amistad que le unía al actor al que conoce desde hace años, de lo inseparables que son y del relativo parecido físico que mantienen. “Y eso es parte de nuestra relación, ¿sabes? Mis hijos lo llaman tío Woody. Sus hijos me llaman tío Matthew. Y ves algunas fotografías y mi familia piensa que algunas fotos de él son fotos mías. O su familia piensa que muchas fotos mías son de él”, explicó el actor. “En Grecia, hace unos años, estábamos sentados hablando de lo unidos que estamos y de lo unidas que están nuestras familias. Y mi madre estaba allí y dijo: ‘Woody, yo... conocí a tu padre”, reveló McConaughey. “Todos nos dimos cuenta de la pausa dramática que hizo mi madre. Y la forma en la que dijo la palabra ‘conocí'. Fue un ‘conocí' cargado de significado”.

Fue este comentario lo que llevó a McConaughey a investigar sobre su historia familiar: “Hicimos algunos cálculos y descubrimos que el padre [de Woody Harrelson] estaba de permiso al mismo tiempo en el que mis padres estaban pasando por su segundo divorcio. Además, existen unos posibles recibos de lugares en el oeste de Texas en los que su padre y mi madre podrían haberse visto o haberse ‘conocido”, afirmó el actor.

Ahora ha sido Woody Harrelson quien ha sido preguntado por esta cuestión durante una entrevista en The Late Show With Stephen Colbert, y ha confirmado lo que ya contó su amigo y compañero de profesión: “Bueno, solo diré que hay cierta veracidad en esta historia porque cuando efectivamente hablamos con la madre de Matthew, y ella nos lo hizo saber una vez... Quiero decir, esto es una locura”, comenzó explicando Harrelson. “Estábamos en Grecia viendo a la selección de Estados Unidos ganar la Copa del Mundo y no sé, mencioné algo acerca de los arrepentimientos. Y dije: ‘Sabes, es extraño que mi padre no se arrepienta de nada’. Y conozco a la madre de Matthew desde hace mucho tiempo, y ella va y dice: ‘Yo... conocí a tu padre’. Y fue esa pausa la que encontré un poco preocupante o, quizás, interesante”.Al igual que McConaughey, Harrelson también investigó: “Nueve meses antes del nacimiento de Matthew, su madre estaba en una especie de descanso de la relación que tenía con su supuesto padre, Jim”.

Para salir de dudas acerca de la cuestión, Harrelson ya le ha pedido a McConaughey hacerse un test de ADN, pero el actor se resiste a someterse a la prueba: “Entiendo que para él es mucho más fuerte. Siente que es como perder a su padre. Pero yo le dijo: ‘No, vas a ganar un padre y un hermano”, ha bromeado el actor. Por su parte, McConaughey muestra reticencias: “Mira, para Woody es muy fácil decir ‘Venga, vamos a hacernos un análisis’ porque, ¿qué cambia para él? Para mí es un poco más duro, es como de... ‘Un momento, ¿me estás diciendo que mi padre puede o puede no ser mi padre después de 53 años creyendo que sí?’. Yo me juego muchísimo más”.

Solo el tiempo y una prueba de ADN revelará si estos dos actores son también hermanos biológicos.