¿Tu pareja es Tauro? Estos son los defectos y virtudes que debes saber

Poco a poco, la clásica pregunta de '¿estudias o trabajas?' ha ido sustituyéndose por otra para conocer cuál es el signo de la persona a la que estamos conociendo. Las aplicaciones de citas hoy en día cuentan todas ya con la opción de compartir el horóscopo particular de cada uno. Dentro de los perfiles compatibles, además de morenos o rubios, altos o bajos, rubias o morenas, ahora también se intenta buscar una compatibilidad energética con la otra persona.

Y no es para menos, ya que saber bajo qué constelación nación nuestra cita o pareja puede sernos de gran utilidad para conocer más sobre ella y así hacerle frente mejor a las posibles diferencias o buenas experiencias compartidas. Obviamente, cada persona es distinta, pero sí que se puede intuir a grandes rasgos muchos aspectos de su forma de ser.

Cómo funciona el horóscopo zodiacal

El horóscopo es un método de predicción de sucesos futuros sobre la vida de una persona en base a la posición del Sol, la Luna y otros planetas y objetos del cosmos en el momento del nacimiento.

Astrología istock

Está basado en un mapa astral, una especie de carta en la que se reflejan los movimientos de todos los astros que nos rodean. El círculo que describen estos cuerpos se divide en doce partes iguales, de 30º cada una. Cada sección es representada por un animal distinto, y se le confieren distintos atributos y rasgos de la personalidad.

Cualidades de los Tauro (20 abril - 20 mayo)

Al ser el signo condenado a ir segundo en la rueda zodiacal, se le asocia con la paciencia y la constancia, pero también con la testarudez y el rencor. Los Tauro son conocidos por su carácter afable, así como por su fuerte determinación, aunque a veces esto se traduce en comportamientos testarudos y dificultad para cambiar de opinión. A pesar de que cuesta turbar su paz, cuando se les acaba la tolerancia pueden llegar a ser muy obstinados y tener grandes enfados.

Además, una vez que se enfadan el cabreo les dura bastante, y suelen ser bastante orgullosos y rencorosos. A pesar de todo, suelen tener los pies bastante en la tierra, no caen en idealismos. Por norma general, suelen tomarse la vida de forma positiva, y son amigos que dan su opinión honesta y sensata de las cosas. Aunque no son los mejores con eso de tener tacto, actúan siempre de acuerdo a lo que piensan, y no ocultan las cosas.

Como signo de tierra son algo fríos y muy resistentes. Tienen una templanza estoica y son totalmente perseverantes en sus compromisos y obligaciones. Comparten esta marca con Virgo y con Capricornio. Protegidos por Venus, tienen un espíritu amistoso. La diosa grecorromana del amor, además de por su capacidad de atracción, destacaba por su conexión con lo material, lo que los hace algo realistas, pero también algo egoístas.

¿Tu pareja es Tauro? Estos son los defectos y virtudes que debes saber

Si mantienes una relación con una persona que ha nacido bajo el signo de Tauro, probablemente hayas reparado ya en su testarudez y su gran energía. Como cualquier otro ser humano, tienen puntos fuertes y otros más débiles, así que deberías conocerlos para saber afrontar mejor la situación, tanto para bien como para mal.

Mejores virtudes de Tauro:

Son muy decididos, y siempre acaban lo que empezaron, nunca dejan las cosas a medias.

Evitan actuar con impulsividad, le dan muchas vueltas a todo antes de hacerlo y, si no están 100% seguros, no siguen adelante con ningún proyecto. Esto les hace ser un poco extremistas, pero también auténticos, son del 'todo o nada'.

Suelen ser parejas muy cariñosas y agradables, a las que les cuesta perder la compostura. Tienen mucha paciencia y capacidad de sacrificio, ponen mucho de su parte para que la relación salga adelante.

Por norma general, tratan de evitar discutir en la medida de lo posible, y siempre van de cara, son muy directos en ese sentido.

Defectos de los Tauro como pareja:

Los Tauro tienen dificultades para cambiar de opinión y, aun cuando se les ha demostrado que estaban equivocados, buscarán la manera de hacer las cosas encajar en su versión de los sucesos. Por eso no deben enfrentarles directamente nunca, sino saber llevarles poco a poco para que se den cuenta ellos solos de los errores y no lo tomen como una crítica.

Aunque dan mucho afecto, también valoran mucho la calma, y de vez en cuando necesitan momentos tranquilos en soledad. No les molestes en sus etapas de desconexión con el mundo y todo irá bien.

Se trata de un signo difícil de comprender. A pesar de ser muy directos, al principio cuesta descifrar el significado de su comunicación y qué es lo que piensan realmente. Con el tiempo, se acaba por saberlo, pero de primeras es difícil intuir sus intenciones y sentimientos.

Los Tauro en el amor

Los Tauro no son las personas más echadas para adelante, por lo que generalmente no van a llevar la iniciativa. A pesar de ser algo fríos, son bastante sexuales, y tienen una facilidad para hacer amigos y tener encuentros amorosos con aquellos que detecten como compatibles.

Al contrario de lo que podría pensarse, los Tauro son más infieles de lo que parece al principio. Por su conexión con Afrodita y con el materialismo, cuando se encaprichan de alguien que no es su pareja, les cuesta sacárselo de la cabeza. Son un signo egoísta, por lo que demandan mucha atención, además de un espacio personal muy amplio, no les gusta sentirse agobiados. No suelen ser celosos, pero cuando les entran los celos, insistirán en ello durante bastante tiempo.

NOTA. Este horóscopo se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. La astrología no es una ciencia exacta y las predicciones deben tomarse como orientativas. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas.