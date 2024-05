Dime tu signo del zodíaco y te diré qué bebida eres

El ser humano, desde los comienzos de la historia (y la prehistoria), ha buscado diferentes explicaciones alternativas para construirse una forma de entender el espacio misterioso y siempre nuevo que lo rodea.

Una de las formas para comprender y clasificar el mundo es a través de símbolos, objetos y hechos del día a día en los que condensar ideas más complejas, haciendopoesía de lo cotidiano y enriqueciendo la comprensión de la propia vida.

No hay mejor forma de hacerse una idea acera de una persona que cómo acaba la frase "Camarero, una de...". Es algo definitorio de personalidad, ahí quedan reflejadas muchas aspiraciones y rasgos ocultosa simple vista.

Qué bebida eres según tu signo del zodíaco

Hay quien lo pide mezclado, pero no agitado (como el agente 007), quien lo prefiere revuelto, turbio o a quien le da absolutamente igual cómo se lo sirvan, tan solo le importa beber. De las formas en la que una persona puede ordenar un cóctel se pueden deducir arquetipos, perfectos para atribuirle uno a cada signo del zodíaco.

Cóctel o "bebida espiritual", llámese como se quiera, lo cierto es que existe un brebaje o combinado que define a cada signo y concuerda a la perfección con su personalidad y temperamento.

Aries (21 de marzo al 19 de abril):

Si naciste bajo el signo de Aries, no te sorprenderá saber que esta costelación está gobernada por Marte, el dios grecorromano de la guerra. Aunque audaces y decididos, los Aries también pueden llegar a ser algo testarudos, siempre les cuesta dar su brazo a torcer.

Apio, tabasco, zumo de tomate y vodka: cuidado contigo porque vas fuerte. Derrochas personalidad y haces entrar en calor a cualquiera. Te enfadas con facilidad, pero todos te respetan. Por eso eres un "Bloody Mary".

Tauro (20 de abril al 20 de mayo):

Este signo está protegido por Venus, la divinidad del amor, la belleza y la fertilidad. Los Tauro son personas de trato agradable a las que no les cuesta hacer amigos rápidamente. Aunque algo hedonistas, no dejan que las responsabilidades del día a día les quiten el disfrute de la vida.

Dime si no te pega total un buen "Sex on the beach". Aunque algo cabezón, tú sí que sabes disfrutar de la vida. Zumo de naranja, melocotón, arándanos y un chorrazo de vodka. Sensual, pero con la calma, no podrías estar mejor que en uno de esos días tontorrones en un chiringuito de paseo marítimo.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio):

Una costelación en la que rige Mercurio, un planeta pequeño, pero con mucho movimiento energético. Mercurio o Hermes es el dios grecolatino de los viajes, el comercio, pero también se le asocia con la inteligencia o la astucia. Los Géminis se caracterizan por cambios repentinos de humor y bajos niveles de atención, normalmente porque su cabeza está en ebullición constante de ideas.

Lo sentimos mucho, pero es que encajas a la perfección con el "Jagger bomb". A base de Jägermeister y red bull, hace que no pares quieto en la silla... para arriba, para abajo, no dejas moverte. Tan pronto estás de risas como te da un bajón, no eres nada recomendable para quien quiera pasar una noche tranquila, que se busque a otro.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio):

Esta costelación no está protegida por un planeta como tal, sino por el astro más influyente sobre la tierra y el mar, la Luna. Los Cáncer son personas intuitivas y muy emocionales, de lágrima fácil y muy preocupadas por proteger a los suyos. Quien tiene a un Cáncer al lado tiene un tesoro, y un amigo para toda la vida.

Tan intenso y sensiblón como eres, te pareces a un "Manhattan". Whisky con martini rojo por tu profundidad, y un toque de amargo de angostura por ese trasfondo algo oscuro que tienes siempre. Eres el cóctel de los melancólicos.

Leo (23 de julio al 22 de agosto):

Si a los Cáncer los rige la Luna, a los Leo les gobierna el astro complementario, el Sol. Como una estrella brillante, los Leo iluminan el camino a quienes les rodea, son líderes naturales y suelen acabar siendo el centro de atención sin pretenderlo.

Tú sí que sabes, míster "Tequila sunrise". Da igual el mal día que tenga alguien, que cuando te prueba todo se le hace más ameno y se le ilumina a mirada. Eres el antídoto para los días grises, aunque a la mañana siguiente des mucho la resaca.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre):

Esta costelación comparte planeta principal con Géminis, porque también está bajo el yugo del inestable Mercurio. Los Virgo toman la parte más cerebral de su energía, siendo normalmente personas con un gran don de palabra y un gran sentido del humor, unos maestros del lenguaje.

Eres como el "Daiquiri", que cuanto te toman se les suelta la lengua. Es lo que tiene mezclar ron con zumos, que activa algo en el cerebro que le pone a uno muy parlanchín y algo filósofo.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre):

También muy fértil, la costelación de Libra está regida por Venus o Afrodita, tomando de éste astro la capacidad total para la diplomacia. Siempre son los que solucionan los conflictos en los grupos de amigos, y los primeros en poner la cara apaciguar las cosas.

Libra es la viva imagen de un "Mojiito", que da igual los enfados que hayan pasado en el grupo, que después de dos o tres ya todo el mundo está de buen rollo y vuelven a ser los más amigos del mundo. Algo tienes que transmites buen rollo, es natural.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre):

El planeta que guía a los Escorpio es Plutón, asociado en la cultura grecorromana con la deidad del inframundo, del más allá. Son personas espirituales y con gran capacidad de resiliencia, además, suelen sentir todo de manera exagerada: se enamoran locamente y sufren como nadie las penas.

Dime si no eres un "Piña colada" total. Te toman para ahogar las penas amorosas sin que lo parezca, pero cuando se quieren dar cuenta están llorándole a su ex porque les has puesto más melancólicos de lo que venían sin que lo notasen.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre):

Los nacidos bajo este signo cuentan con la misericordia de Júpiter, el gran padre de los dioses. Por ello, los Sagitario suelen ser figuras inspiradoras en las que los demás ponen su confianza, además de mostrar una gran habilidad para cumplir con sus tareas.

Sugerente y evocador para el artista y cumplidor con lo que prometes, a veces quizá incluso demasiado honesto, actúas como un "Old fashioned". Bourbon solo con un poco de margo de angostura para disimular, eres el favorito de los que buscan algo puro y sincero.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero):

Los Capricornio cuentan con la presencia de Saturno, la deidad de la agricultura y el tiempo. Los Capricornio se caracterizan por su infinita paciencia y su constancia, además de por su memoria de elefante.

Infinito como eres, a veces incluso demasiado, tu cóctel es un "Long Island". En un vaso largo, y mezclado (por suerte) con bebida de cola, llevas vodka, ginebra, ron blanco, tequila y triple seco... además del resto de zumos. Menos mal que tienes una gran memoria, porque hay que ser un prodigio para recordar tantos ingredientes, chico.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero):

Los Acuario nacieron bajo la bendición del planeta Urano, dios del cielo y asociado muy frecuentemente con el aire y el talento. Por lo general, son personas muy etéreas, siempre de paso y siempre ocupadas. Aunque algo intensas, estarán allí cuando lo necesites realmente, y no habrá un confidente mejor.

No hay nada mejor para coger confianza al hablar y abrirse uno que un "Pornstar Martini". Cava, zumo de maracuyá y tequila son la combinación perfecta para acabar confesando todo lo que uno piensa. Suelta la lengua y entra como si nada, como tú, que a veces ni se te nota, hasta que se te nota.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo):

Esta costelación está bajo la influencia de Neptuno, el planeta azul atribuido al mar. Los Piscis son extremadamente sensibles, y se guían más por su intuición y sus emociones que por la razón.

"Mai tai" viene del polinesio y significa "bueno", porque eso es lo que eres, un buenazo. Con uno como tú cualquiera se pone sensible y emotivo. Dos tipos de ron más triple seco y varias frutas cítricas, como para no.

NOTA: Este horóscopo diario se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. La astrología no es una ciencia exacta y las predicciones deben tomarse como orientativas. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas. Se recomienda un consumo de alcohol moderado y solo si se es mayor de 18 años de edad.