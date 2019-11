Putin propone a EE UU una moratoria del acuerdo START de no proliferación nuclear

Moscú ha propuesto formalmente a Estados Unidos que las dos superpotencias nucleares extiendan su nuevo tratado de control de armas START por cinco años, aunque Moscú también se conformaría con una extensión más corta, según ha admitido un alto funcionario ruso.

El actual acuerdo START, que vence en febrero de 2021, es el último gran tratado de control de armas nucleares entre Moscú y Washington. Limita el número de ojivas nucleares estratégicas que pueden desplegar a 1.550 cada una de estas poptencias.

Rusia advirtió a principios de este mes que ya no había suficiente tiempo para que Moscú y Washington negociaran un reemplazo completo del tratado y que se estaba acabando el tiempo para acordar una extensión. "Propusimos a Estados Unidos extender el tratado por cinco años según lo estipulado en él, o, si por alguna razón eso es incómodo para la parte estadounidense, entonces por un período de tiempo más corto...", dijo el viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov, en una declaración a la agencia de noticias RIA recogida por Reuters.

Ryabkov, quien hizo los comentarios después de reunirse con su homólogo chino en Pekín, dijo que una extensión más corta no sería el mejor resultado, pero que sería "al menos mejor que nada". El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le dijo al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en 2017 que pensaba que el acuerdo New START era un mal negocio para Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses dicen que solo decidirá el próximo año si extender o no el tratado. Fue firmado por el predecesor de Trump, Barack Obama, en 2010.