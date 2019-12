Resulta complicado anticipar los próximos pasos del «impeachment» contra Donald Trump. Sí está claro que el proceso ahora pasa al Senado, pero primero Nancy Pelosi, presidenta del Congreso, debe enviarle los cargos. Y no está claro que eso suceda mientras los líderes republicanos del Senado no accedan a negociar las reglas del «impeachment».

Entre las cuestiones aún por aclarar está la posible citación de testigos durante las vistas. Si la historia sirve de algo ayer mismo el «Washington Post» recordaba que en el anterior juicio, a Bill Clinton, el Senado, entonces con mayoría demócrata, no permitió que fueran presentadas nuevas pruebas y los testigos sólo pudieron enviar declaraciones grabadas en vídeo, sin admitir preguntas.

¿Cuándo y cómo arrancará todo?

En enero, después de la Navidad. No antes del 6, posiblemente a partir del día 9. Pero de creer eso, no si antes de que el líder de la mayoría senatorial, McConnell, no acepte que acudan testigos como el ex consejero de seguridad Nacional, John Bolton. Algo que, por cierto, podría ser del gusto de Donald Trump, que por otro lado tiene urgencia porque todo arranque y, sobre todo, porque concluya. McConnell tiene previsto hablar en los próximos días con el líder del Partido Demócrata en el Senado, Chuck Schumer, para negociar la organización del juicio político.

¿Quién presidirá?

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts Jr. De nuevo, y atendiendo al precedente del 99, lo más probable es que la suya sea una presidencia lo menos intrusiva posible, y que sólo intervenga para limar asperezas procedimentales y discusiones de índole legal. Al final votarán los senadores, y será necesario que al menos 20 republicanos, de un total de 53, se pase al campo demócrata para alcanzar la mayoría de 65, imprescindible para que Donald Trump sea destituido, algo que parece muy difícil. «Los republicanos están más unidos que nunca», ha proclamado Trump.

¿Qué sucede sin Trump es condenado?

Ocupará la presidencia su actual vicepresidente, Mike Pence, ex gobernador de Indiana y hombre muy cercano al ala tradicionalista del Partido Republicano. Permanecería en el Despacho Oval hasta las elecciones de 2020.