Un electorado dividido por el “impeachment” a Donald Trump

¿Qué consecuencias electorales puede tener el «impeachment» para Donald Trump en 2020?

La mayoría de los votantes demócratas y republicanos ya tienen tomada una decisión, no solo sobre la destitución, sino también sobre la reelección de Trump. La clave está en que aproximadamente un tercio del electorado no es republicano ni demócrata, sino independiente. Hasta ahora, los independientes están divididos por igual frente al «impeachment» y muchos aún no han decidido su voto en las presidenciales. Están verdaderamente indecisos.

¿El proceso de votación en el Congreso ha dividido a los demócratas, después de que tres de ellos votaran contra del «impeachment»?

Los demócratas que votaron en contra pertenecen a distritos que apoyaron a Trump en 2016 y el presidente sigue siendo muy popular en estas zonas, por lo que votar por la destitución puede costarles sus escaños en 2020. El resto de los representantes demócratas de distritos «pro-Trump» probablemente calcularon que votar en contra los aislaría de los donantes, de quienes necesitarán mucha ayuda en la lucha que tendrá lugar en las elecciones presidenciales del próximo noviembre.

¿Cómo va a afectar este proceso a la imagen del presidente Trump entre los líderes de la comunidad internacional?

Más allá de la imagen impopular del presidente, los líderes mundiales asumen que Trump sigue al mando de las instituciones del país. Además, cuenta con una mayoría leal en el Senado que le proporciona estabilidad en los asuntos esenciales.