Arranca el juicio por el “Penelopegate”, el “asesinato político” que impidió a Fillon ser presidente de Francia

Pudo haber sido presidente de Francia. En cambio, el ex primer ministro Francois Fillon irá a juicio para enfrentar cargos de fraude por supuestamente haber utilizado fondos públicos para pagar a su esposa e hijos por el trabajo que nunca realizaron. El juicio que comienza este lunes durará hasta el 11 de marzo, pero puede suspenderse rápidamente hasta el miércoles a solicitud del equipo de defensa de Fillon en solidaridad con una huelga de abogados contra la controvertida reforma de pensiones del presidente francés Emmanuel Macron.

Se sospecha que Fillon dio trabajos como ayudantes parlamentarios, sin trabajo sostenido, a su esposa y dos de sus hijos de 1998 a 2013. En total, el trabajo de ayudante le reportó a la familia más de 1 millón de euros. El favorito en las elecciones presidenciales de 2017 negó haber actuado mal. El escándalo, que apareció en los medios de comunicación franceses solo tres meses antes de la votación de 2017, aplastó la campaña del candidato conservador y permitió que el candidato centrista Macron ganara impulso.

Fillon ha sido acusado del mal uso de fondos públicos y de apropiación indebida de activos de la compañía. Enfrenta hasta diez años de prisión y una multa de 1 millón de euros. Su esposa, Penélope Fillon, ha sido acusada principalmente de cómplice. Un ex diputado, Marc Joulaud, también va a juicio por malversación de fondos públicos después de que supuestamente le diera un trabajo falso como asistente de 2002 a 2007, mientras su esposo era ministro. Fillon y Joulaud tenían otros asistentes parlamentarios.

Además, los cargos también abarcan un contrato que permitió a Penélope Fillon ganar 135.000 euros en 2012-2013 como consultora de una revista literaria propiedad de una amiga de su esposo, también un supuesto trabajo falso. El dueño de la revista, Marc de Lacharriere, se declaró culpable y recibió una sentencia de prisión suspendida de ocho meses y una multa de 375.000 euros en 2018.

Fillon dijo el mes pasado en la televisión France 2 que el trabajo de su esposa no era falso. “Ella fue mi primer y más importante ayudante”, dijo. “Hará pruebas durante el juicio”. En un documento de 151 páginas visto por The Associated Press, los jueces dijeron que la investigación mostró que las actividades de Penélope Fillon estaban en línea con el papel tradicional del socio de un funcionario electo, pero de ninguna manera equivalente a las tareas de un asistente parlamentario.

Los abogados defensores proporcionaron alrededor de 500 documentos que dicen están relacionados con el trabajo de Penélope Fillon. “Estos documentos no mostraron nada, o solo confirmaron una interpretación engañosa que consistía en hacer del trabajo parlamentario la más trivial de sus actividades”, según los jueces.

La investigación también mostró que los salarios de los supuestos trabajos de los hijos, bien remunerados y declarados como ayudantes a tiempo completo, se pagaban a la cuenta bancaria conjunta de Francois y Penélope Fillon. La cámara baja del parlamento, la Asamblea Nacional, se unió a los procedimientos como demandante civil para solicitar el reembolso. Fillon denunció el caso como un “asesinato político” después de que se revelara en enero de 2017, cuando el periódico de investigación francés Le Canard Enchaine denunció por primera vez el supuesto trabajo falso de Penélope Fillon.