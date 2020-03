El Gobierno británico no se unió a la compra de material médico de la UE por “un fallo de comunicación”

Bronca política en Reino Unido porque el Gobierno de Borish Johnson no quiso participar en la compra de material médico y sanitario en una macrooperación lanzada por la Unión Europea. El ejecutivo británico no quiso sumarse a esta compra conjunta de los 27 países de la UE y argumentó que debido al Brexit no podía participar en esta operación al no ser miembro del club. Sin embargo, dadas las circunstancias de gravedad por la rápida propagación del coronavirus, Bruselas ofreció a Londres la posibilidad de sumarse al proyecto.

La compra de ventiladores, a través de una licitación pública comunitaria, habría ahorrado tiempo y dinero a las autoridades británicas para enfrentar la pandemia del coronavirus. Así que ahora le están lloviendo las críticas al Gobierno de Johnson por no haber aceptado la propuesta de la UE, concretamente muchos le achacan haber antepuesto la ideología a las prioridades sanitarias y, en definitiva, a los enfermos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confió este miércoles que los equipos de protección sanitaria frente al coronavirus estén disponibles en los hospitales españoles en dos semanas. “La licitación pública de mascarillas y otros equipos está teniendo éxito. Hemos recibido más ofertas de máscaras y guantes de las que pedimos”, indicó Von der Leyen a través de un vídeo en su perfil de la red social Twitter dirigido a los españoles.

Según dijo, los contratos para estos equipos “deberán ahora firmarse rápidamente y, en dos semanas, las mascarillas, los guantes, las batas y las gafas de protección estarán en sus hospitales”.