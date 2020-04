Chinos en Italia: de apestados a héroes

En medio de la tormenta de infección y muerte que azota a Italia, una comunidad ha llamado la atención de las autoridades sanitarias por su alto grado de resistencia al coronavirus: los 50.000 chinos que viven en la ciudad de Prato.

Hace dos meses, con la irrupción de la pandemia, los inmigrantes chinos se convirtieron en el blanco de lo que Amnistía Internacional describió como una “vergonzosa discriminación”, el objeto de insultos y ataques violentos de personas que temían que propagaran el coronavirus por toda Italia.

Pero en la ciudad toscana de Prato, hogar de la comunidad china más grande de Italia, ha ocurrido lo contrario. De ser los chivos expiatorios se han convertido ahora en modelo a seguir, por su adopción temprana y estricta de las medidas de control para evitar los contagios, un ejemplo que han tardado demasiado en seguir muchos nacionales.

“Los italianos temíamos que los chinos de Prato fueran el problema. En cambio, lo hicieron mucho mejor que nosotros”, asegura Renzo Berti, alto funcionario de salud para la zona, que incluye la ciudad de Florencia. “Entre los residentes chinos en Prato no hay ni un solo caso de contagio de Covid-19”, dice, un virus que ha matado a más de 12.000 personas en Italia, más que en cualquier otro país.

Los chinos representan aproximadamente una cuarta parte de la población de Prato, pero Berti los considera como el sector que ha contribuido a que la tasa de infección de la ciudad sea casi la mitad de la media nacional: 62 casos por cada 100.000 habitantes frente a 115 en el país.

La comunidad china de Prato, aglutinada originalmente en torno a la industria textil, entró en cuarentena a finales de enero, tres semanas antes de la primera infección registrada en Italia. Muchos regresaban de las vacaciones de Año Nuevo en China, entonces el epicentro de la pandemia. Sabían lo que venía y corrieron la voz: quedarse en casa. Entonces, mientras los italianos se dirigían a las pistas de esquí y se aglomeraban en cafés y bares como de costumbre, los habitantes chinos de Prato aparentemente habían desaparecido.

Sus calles, todavía adornadas con decoraciones del Año Nuevo chino, estaban semidesiertas, las tiendas cerradas. Y compatriotas suyos en otras partes de Italia tomaron precauciones similares, aunque los datos nacionales sobre las tasas de infección entre la comunidad no están disponibles.

En febrero, Francesco Wu, dueño de un restaurante en Milán y representante del lobby empresarial italiano Confcommercio, instó a sus homólogos italianos a cerrar sus negocios, como había hecho él. “La mayoría de ellos me miraban como una Cassandra”, asegura. “Nadie podía creer que sucedía aquí ... Ahora Troya está ardiendo y todos estamos encerrados dentro”.

Cuando el empresario chino Luca Zhou vovió a casa desde China el 4 de febrero para reunirse con su esposa y su hijo de 28 años en Prato, se puso en cuarentena en su habitación durante 14 días, separado de su esposa y su hijo. “Vimos lo que sucedía en China y temíamos por nosotros mismos, nuestras familias y nuestros amigos”, asegura este comerciante de 56 años, que regenta un negocio de exportación de vino italiano a China.

“Mis amigos italianos me miraban con odio”

Después de salir de su cuarentena, se aventuró a salir de casa con máscara y guantes. Comprobó que los otros chinos en las calles también los usaban, ansiosos por no transmitir el virus a otros. “Mis amigos italianos me miraron de manera extraña, con odio. Intenté muchas veces explicarles que deberían usarlos... pero no entendieron”, comenta Luca.

“Cuando regresé a Prato, ninguna autoridad italiana me dijo nada. Lo hicimos nosotros mismos. Si no lo hubiéramos hecho, todos estaríamos infectados, chinos e italianos”, añade.

Italia fue uno de los primeros países en cortar los enlaces aéreos con China, el 31 de enero, aunque muchos de sus residentes chinos encontraron la forma de regresar a casa a través de terceros países. El 8 de febrero, casi un mes antes de cerrar todas las escuelas, se ofreció a los estudiantes que regresaban de vacaciones en China la posibilidad de dejar de asistir a clases.

Berti, asegura, comenzó a darse cuenta entonces de lo diferente que se comportaban los chinos. Más de 360 ​​familias, o alrededor de 1.300 personas, se registraron como “confinadas” y también se inscribieron en el sistema de vigilancia de salud, que controlaba los síntomas de forma remota y se comunicaba con ellos en chino.

A medida que las infecciones italianas comenzaron a dispararse a fines de febrero y principios de marzo, algunas familias, muchas de las cuales conservan la ciudadanía china, comenzaron incluso a enviar a sus niños a sus familias en China, alarmados por la actitud y el comportamiento de los italianos a su alrededor.

Otra que se aisló después de regresar a casa desde China fue Chiara Zheng, una estudiante universitaria de 23 años. “Era consciente de la gravedad de la situación. Sentía el deber de hacerlo por otras personas y personas cercanas a mí”.