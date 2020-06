Trump destituye al fiscal federal de Nueva York al que invitó a dimitir

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado el cese fulminante del fiscal para el distrito Sur de Nueva York, Geoffrey Berman, responsable de varias investigaciones contra miembros del círculo cercano a Trump. El viernes el Departamento de Justicia publicó que Berman había presentado su dimisión, pero de inmediato Berman lo desmintió y aseguró esa misma noche que no dejaría el cargo hasta que el Senado ratificase a su sustituto. “Desgraciadamente con sus palabras de anoche usted ha optado por espectáculo público en lugar de por el servicio público. Al haber declarado usted que no tenía intención de dimitir, he pedido al presidente que le destituya este mismo día. Y así lo ha hecho”, ha apuntado el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, en una carta remitida a Berman y a la que ha tenido acceso el portal BuzzFeed News. “Conforme a la ley, la fiscal adjunta Audrey Strauss será fiscal en funciones y le anticipo que ejercerá estas funciones hasta que haya un sucesor permanente”, ha añadido.

Berman aseguró el viernes que se enteró de su salida a través de un comunicado de prensa y que no tenía intención de dimitir de su cargo "hasta que el Senado de Estados Unidos confirme un sustituto". "Hasta entonces, nuestras investigaciones seguirán adelante sin retraso ni interrupción", ha añadido en un comunicado publicado en la cuenta oficial de Twitter de la Fiscalía neoyorquina. Según fuentes del 'New York Times', Barr ofreció a Berman la oportunidad de dimitir con la intención de designar como sustituto al presidente de la Comisión del Mercado de Valores, Jay Clayton, que nunca ha ejercido como fiscal. Berman se negó en redondo. De acuerdo con las mismas fuentes, Trump llevaba meses pidiendo el cese de Berman por investigar tanto a su antiguo abogado Michael Cohen -- quien finalmente se declaró culpable de ocho cargos, entre ellos el de violar las leyes de financiación de la campaña electoral --, como al que tiene ahora, el exalcalde de Nueva York Rudolph 'Rudy' Giuliani.