EE UU confisca 4 petroleros iraníes con destino a Venezuela, según The Wall Street Journal

Estados Unidos confiscó el cargamento de cuatro buques petroleros que supuestamente trasladaban gasolina de Irán hacia Venezuela, país que sufre una gran escasez de combustible, en una nueva escalada de tensiones contra dos gobiernos a los que Washington considera hostiles.

El diario The Wall Street Journal ha publicado la noticia en la que sostiene que las cuatro embarcaciones fueron incautadas sin el uso de fuerza militar y su carga fue pasada a otros buques para su envío a EEUU, tras conversaciones con los propietarios de las naves.

El embajador iraní en Venezuela, Hojat Soltani, negó que su país tuviera algo que ver con los barcos, aunque no negó la procedencia ni la propiedad de la carga. “Otra mentira y guerra psicológica de la máquina de propaganda de EEUU. Los barcos no son iraníes, y ni el dueño ni su bandera no tiene (sic) nada que ver con Irán”, escribió en Twitter.

Los petroleros Luna, Pandi, Bering y Bella fueron incautados y actualmente estarían dirigiendose a Houston (Texas), donde se encuentra un importante puerto petrolero.

Washington ha acusado con anterioridad a Irán de utilizar buques con banderas y dueños extranjeros para violar las sanciones, según la BBC, que intentan impedirle la venta de combustible para recortarle ingresos como castigo por el supuesto desarrollo de su programa nuclear.