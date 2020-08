Unidos por un enemigo común, Irán

Con el acuerdo de paz entre los Emiratos Árabes Unidos (EAU) e Israel, ¿la región será más estable?

No. Es un hito histórico. Pero no un cambio de juego. Los dos países ya disfrutan de una discreta cooperación bilateral en varias áreas, particularmente en las esferas de la diplomacia y la seguridad. Por lo tanto, es una formalización de un realineamiento geopolítico que ha ido rediseñando constantemente el mapa de alianzas de Oriente Medio. La antipatía compartida hacia Irán y el acuerdo nuclear del JCPOA ha sido un catalizador importante para esta incipiente alineación. Por lo tanto, podemos esperar una cooperación diplomática y militar más sostenida entre Israel y el Emirato, a saber, Irán. Dadas sus propias políticas respectivas, es poco probable que esto haga que Oriente Medio sea más estable.

¿Seguirán más países árabes y musulmanes a Emiratos Árabes Unidos como ha dicho Donald Trump? ¿Cuál podría ser el siguiente?

Tal vez. Estados Unidos, Israel y EAU ciertamente presionarán para que los sigan otros Estados árabes suníes. Es probable que ahora los ojos se vuelvan hacia Bahréin, pero Marruecos, Arabia Saudí y Omán también son candidatos potenciales. Mucho dependerá del retroceso, si lo hay, de los públicos árabes nacionales.

Con respecto a la paz entre Israel y Palestina, ¿es este un paso positivo? Algunos funcionarios palestinos están comenzando a criticar el acuerdo de paz...

Los palestinos han pagado el coste de este acuerdo. Destruye la base de la Iniciativa de Paz Árabe de 2002 que había predicado la paz regional en un acuerdo de paz israelo-palestino. Al darle la vuelta a esto, el acuerdo ha eliminado cualquier incentivo para que Israel ponga fin a sus cinco décadas de anexión. Esto debería verse como una gran victoria para Netanyahu, quien durante mucho tiempo ha abogado por un acuerdo de paz regional como un medio para convertir a la verdadera nación palestina en la agenda.

Israel se ha comprometido a suspender cualquier movimiento hacia la anexión legal del territorio de Cisjordania a cambio de este acuerdo, pero, mientras tanto, ha recibido luz verde de EAU para mantener su ocupación y el proceso en curso de anexión de facto. Y aún es posible que, más adelante, este proceso de anexión “de facto” pueda convertirse en “de iure” una vez que el acuerdo bilateral de Israel con EAU se haya anclado firmemente. El resultado es que mientras Emiratos Árabes Unidos e Israel se acercan más, los palestinos se encuentran regional e internacionalmente aislados y aún más debilitados. Para ellos, el futuro inmediato solo les depara una ocupación continua.

¿Cuánto tiempo ha durado este acuerdo? ¿Netanyahu ya lo sabía antes de las elecciones, donde insistió en la anexión de Cisjordania?

Actualmente, no se sabe cuándo se negoció este acuerdo. Pero la dirección de viaje ha estado clara durante algún tiempo y, por lo tanto, no es sorprendente. Ésta ha sido una prioridad clave de la Administración Trump. Además, Israel y los Estados del Golfo, en particular Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Arabia Saudí, han estado aumentando sus relaciones bilaterales con Israel durante años. A pesar de centrarse principalmente en el intercambio de inteligencia, han ampliado cada vez más su cooperación a otras áreas, participando en ejercicios militares conjuntos, diplomacia, investigación y desarrollo e inversión.

Si bien al principio se ocultan principalmente, estas relaciones se han vuelto cada vez más públicas en los últimos años. Por ejemplo, se invitó a Israel a asistir a la Dubái Expo 2020. También se anunció recientemente que las empresas privadas de Emiratos Árabes Unidos trabajarían con empresas de Israel para desarrollar investigación y tecnología para combatir la Covid-19.