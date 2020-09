Leopoldo López Gil pide una postura “clara” a España ante las elecciones de Venezuela

Preocupación en sectores de la oposición venezolana por las declaraciones de la ministra de Exteriores Arancha González Laya, en las que aseguró que el Gobierno de Pedro Sánchez respaldará la celebración de unas elecciones con garantías democráticas, solo si se dan los requisitos. “Si hay espacio, por pequeño que sea, para que se celebren elecciones con condiciones democráticas, España lo apoyará”, expresó la ministra.

El régimen de Nicolás Maduro ha convocado elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre, en las que la oposición de forma mayoritaria ha decidido no participar. Tampoco tienen el respaldo de Estados Unidos, la mayoría de los países latinoamericanos ni de la Unión Europea y el Gobierno español.

El europarlamentario del PP Leopoldo López Gil, en declaraciones a LA RAZÓN, ha pedido al Gobierno español “que tome una posición diáfana y clara, porque ahora mismo no la tiene”, sobre si va a seguir rechazando la celebración de comicios para renovar la Asamblea Nacional. “Todos estamos de acuerdo en que haya elecciones, pero la clave están en definir cuáles son las garantías básicas y cómo se llevan a cabo. En las condiciones actuales está claro que esas elecciones son una farsa y el régimen no va a cambiar su posición”.

El editor del periódico venezolano El Nacional, Miguel Otero, ha asegurado que las declaraciones de la ministra González Laya “le dan al régimen la posibilidad de que reconozcan las elecciones” y expresan “una postura distinta a la que tiene la Unión Europea”. A su juicio, el Gobierno español “está girando hacia Cuba, Nicaragua y Maduro, lamentablemente”.

Por su parte, el embajador del Gobierno de Juan Guaidó en España, Antonio Ecarri, no considera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya cambiado su posición. “El Gobierno español sigue desconociendo esas elecciones, entre otras cosas porque no resuelven el problema de fondo y porque no tiene sentido ir a unas elecciones convocadas por un gobierno que ha sido desconocido por sesenta países”.

Ecarri resaltó que “la cancillería española, que ha tenido una posición muy proactiva buscando una salida electoral, ha planteado al régimen usurpador las condiciones que nosotros hemos esgrimido para participar, y ese régimen se ha negado en rotundo a aceptar esas peticiones. Por eso, el Alto Representante de la UE, Josep Borrell, ha declarado que no se puede participar ni siquiera como observador con esas condiciones”.

El Gobierno interino de Juan Guaidó ha planteado una decena de exigencias para poder respaldar la convocatoria electoral. Leopoldo López Gil resumen esas exigencia en cuatro puntos: “La liberación de los presos políticos y la habilitación de los dirigentes de partidos opositores. La formación de un Consejo Nacional Electoral que goce de respaldo y autoridad y que haya sido nombrado por el parlamento y no impuesto por el régimen. La devolución a todos los partidos de sus derechos. Y un cronograma aceptable para todos que incluya la revisión del padrón electoral, que lleva 20 años controlado en manos de esos sátrapas” .

El ex alcande de Caracas Antonio Ledezma, en declaraciones a LA RAZÓN, también pidió a as autoridades españolas que mantengan su posición: “Confío en el Gobierno de España por su tradición democrática. En Venezuela hay una narcotiranía, no se puede comparar jamás con la transición española ni con el proceso que llevó adelante la concertación chilena”. Para Ledezma, “la situación de Venezuela va de mal en peor, así que no puede haber modificación de la línea política de España”.