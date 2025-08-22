La policía repele un tiroteo en una jornada de puertas abiertas de una universidad de Pensilvania, en EE UU

La Universidad Católica de Villanova (Pensilvania, EE UU) se encuentra en estado de máxima alerta tras un posible tirador activo en sus instalaciones. Las fuerzas policiales han iniciado un operativo de búsqueda para garantizar la seguridad de estudiantes y personal. La situación de emergencia se desató durante el proceso de orientación y registro de nuevos estudiantes, generando una rápida movilización de las autoridades.

El incidente ocurrió en un momento crítico para la institución, justo antes del inicio del nuevo periodo académico. La Policía del Municipio de Radnor, Pensilvania, ha tomado el control de la situación, implementando protocolos de seguridad para proteger a la comunidad universitaria.

Medidas de seguridad y protocolo de emergencia

Las autoridades han recomendado a todos los presentes en el campus mantenerse en lugares seguros. Los estudiantes recibieron instrucciones precisas de refugiarse, cerrar puertas y esperar indicaciones oficiales.

Al momento, no se han confirmado víctimas, y las autoridades continúan su investigación exhaustiva. La comunidad universitaria permanece a la expectativa, esperando información adicional sobre el desenlace de estos acontecimientos.