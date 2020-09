Tamara Suju: “Es una incongruencia que a Maduro le den la palabra en la ONU”

Tamara Suju, activista por los derechos humanos y directora del instituto Casla, lamenta “la incongruencia” del sistema universal de Naciones Unidas que permite que un presidente de un país como Venezuela, vinculado con crímenes de lesa humanidad por la propia ONU, tenga un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de este organismo. Maduro hablará este miércoles durante la Asamblea General de la organización.

¿Qué le parece que Venezuela esté en el Consejo de Derecho Humanos de la ONU y se le de la palabra en la asamblea general cuando ha sido ese organismo el que acusa a Maduro de haber impulsado los crímenes de lesa humanidad en Venezuela?

No entiendo como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU puede tener en una de sus sillas a un representante de un Estado cuando al mismo tiempo desde el seno de Naciones Unidas se le denuncia como criminal. Es inconsistente que se le dé voz a una persona que está acusada por narcotráfico, corrupción y crímenes de lesa humanidad. Son las incongruencias del sistema universal de Naciones Unidas y eso no se puede permite, habría que cambiarlo. Es lamentable que en Venezuela se vivan estos horrores y que no pase nada y que en la ONU se le permita el derecho palabra para mentir.

¿Sigue teniendo Venezuela apoyos muy importantes dentro de la ONU?

El problema de la ONU es que conviven todos, sistemas democráticos con dictaduras. Conviene destacar a aquellos países que todavía convalidan al régimen de Maduro, como hacen Argentina y México, pero también muchas islas del Caribe a las que Venezuela dio durante años petróleo para tener su apoyo en organismos internacionales. No he escuchado nada del Gobierno de Rusia del informe de la ONU. Quiero ver hasta dónde está dispuesto a suicidarse el resto de países que lo apoyan.

¿Todos los organismos internacionales se han posicionado sobre Venezuela?

Así es. Todos los organismos internacionales han dicho que la comisión de las violaciones de derechos humanos es una práctica que se produce de forma masiva y planificada desde el Ejecutivo venezolano, que usa como herramienta el poder judicial. Esta comisión de expertos creada ad hoc por la ONU reafirma el informe de la OEA que determinó hace dos años que en Venezuela se habían cometido torturas y crímenes de lesa humanidad.

Maduro dice que ese informe está lleno de “falsedades”.

Este informe está hecho por expertos independientes a los que la ONU les dio ese mandato. Maduro argumenta que esos expertos no entraron al país, pero es que él nunca les iba a dejar entrar a Venezuela. El informe va a ser discutido en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en los próximos días y allí escucharemos al régimen venezolano mentir y negar a pesar de tener las pruebas delante de su cara de los detenidos. Ahora mismo tienen a más de 180 personas detenidas en tres sótanos y todos han sido torturados. Y lo siguen negando.