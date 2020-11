El Ejército de Etiopía se lanza a recuperar la región rebelde de Tigré

“Disparos de armas pesadas” alcanzaron el sábado Mekele, la capital de la región disidente del Tigré, donde el Ejército etíope está llevando a cabo una ofensiva militar, según las autoridades locales atrincheradas allí. El Gobierno de Etiopía ya había advertido a los residentes de la ciudad, de medio millón de habitantes, que no habría “piedad’' si no se alejaban a tiempo de los líderes del Frente de Liberación Popular de Tigré (TPLF). Sin embargo, el mayor general Hassan Ibrahim prometió capturar la ciudad “en todos los frentes” tratando de no provocar daños a los civiles.

“Es posible que algunas de las personas buscadas acudan a sus familias o a zonas aledañas y traten de esconderse durante unos días. Pero nuestras fuerzas armadas, después de tomar el control de la ciudad de Mekele, tendrán la tarea de cazar y capturar a estos criminales uno por uno donde quiera que estén”, dijo en declaraciones recogidas por la Agencia de Noticias de Etiopía.

Tres semanas después del inicio de los combates, el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ordenó el jueves al ejército que iniciara la “última fase” de la operación militar que comenzó el 4 de noviembre, lanzando una ofensiva contra Mekele, el bastión de los líderes del TPLF contra los que lucha. Abiy ha rechazado el diálogo con el TPLF. Ambos gobiernos desconocen al otro.

Aunque no existe un balance preciso del conflicto en Tigré, el grupo de expertos International Crisis Group (ICG) estimó el viernes que “varios miles de personas murieron en los combates” en la región, que tiene unos seis millones de habitantes. Por otra parte, más de 43.000 etíopes han huido al vecino Sudán, según la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR).