Descubren un nuevo monolito en Rumanía tras desaparecer el de Utah

Continúa el misterio del monolito. Si hace unos días desapareció el de Utah, ahora otra estructura metálica similar ha aparecido a miles de kilómetros de distancia, concretamente al norte de Rumanía. Se ubica en Batca Doamnei Hill, en la ciudad de Piatra Neamt, según recogen medios locales.

Este nuevo hallazgo se encuentra a pocos metros del conocido monumento arqueológico de las Fortalezas Dacias de los montes de Orastia, levantadas en los siglos I a. C. y I d. C. como protección contra las avances del Imperio Romano. El descubrimiento de este monolito en Rumanía tuvo lugar el 26 de noviembre cuando una persona que salió a correr por la zona se topó con él. Tiene una altura cercana a los cuatro metros.

Por el momento no se sabe quién instaló el monumento. No obstante, las autoridades ya han empezado la búsqueda, argumentando que el creador del monolito habría violado la propiedad privada. Las especulaciones no han dejado de sucederse más aún porque apunta hacia al Monte Ceahlau, un lugar que historiadores y antropólogos consideran una montaña sagrada. Según las leyendas, era el refugio de Zalmoxis, antiguo Dios de los dacios.

La aparición de este nuevo monolito incrementa los interrogantes sobre el origen de estas estructuras, más aún desde que hace unos días desapareció la de del desierto de Utah. La explicación oficial es que fue retirada por desconocidos, según la Oficina Federal de Administración de Tierras (BML).