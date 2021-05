Agentes del FBI disparan a un intruso que trataba de atravesar la entrada de la sede de la CIA

Agentes del FBI han disparado este lunes a un hombre que ha intentado atravesar la entrada de la sede de la CIA en Langley, en el estado de Virginia, después de que los agentes de seguridad de la agencia de inteligencia hayan estado una hora negociando con el intruso y cuando este ha salido de su automóvil con un arma. El enfrentamiento con el hombre, que ha durado una hora y ha insistido en repetidas ocasiones en que no pensaba moverse, ha acabado cuando los agentes de seguridad del edificio han tratado de mover el coche del camino donde estaba situado. Esto ha provocado que el intruso haya blandido un arma al salir de su coche, cuando ha sido disparado por los agentes del FBI, ya que el hombre había afirmado que tenía explosivos, algo que no ha sido confirmado por el momento. Los dos agentes encargados de la seguridad del cuartel general de la CIA que han estado negociando con el intruso han explicado que estaba mentalmente perturbado, recoge NBC News. El hombre ha sido trasladado a un hospital de la zona tras los disparos, y por el momento no se ha revelado la gravedad de sus heridas.