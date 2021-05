Mató a seis personas y se suicidó en una fiesta de cumpleaños porque no le invitaron

Un hombre que mató a tiros a seis personas en una fiesta de cumpleaños en Colorado antes de suicidarse estaba molesto después de que la familia de su novia no lo invitara a la reunión del fin de semana, explicó ayer la policía, calificando el tiroteo como un acto de violencia doméstica. El atacante, Teodoro Macías, de 28 años, mantenía una relación con una de las víctimas, Sandra Ibarra, de 28 años, desde aproximadamente un año y tenía un historial de comportamiento controlador y celoso, dijo el teniente Joe Frabbiele de la policía de Colorado Springs. La policía dijo que no se informaron de incidentes de violencia doméstica durante la relación y que el agresor no tenía antecedentes penales. No se emitieron órdenes de protección.

“En el centro de este horrible acto está la violencia doméstica”, dijo el jefe de policía Vince Niski, y agregó que el hombre armado había “mostrado problemas de poder y control” en la relación. Aproximadamente una semana antes del tiroteo, hubo otra reunión familiar donde hubo “algún tipo de conflicto” entre la familia y Macías, dijo Niski. Las otras víctimas del tiroteo del domingo fueron de la familia de Ibarra. Fueron identificados como Melvin Pérez, de 30 años; Mayra Ibarra de Pérez, 33; Joana Cruz, 52 años; José Gutiérrez, 21; y José Ibarra, 26.

17 cartuchos gastados

Los investigadores aún no saben cómo obtuvo el tirador el arma, que Frabbiele describió como una pistola Smith & Wesson. Dijo que originalmente fue comprada por otra persona en 2014 en una tienda de armas local, pero que no se denunció como robada. El atacante tenía dos cargadores de 15 cartuchos, uno de los cuales estaba vacío, y la policía recuperó 17 cartuchos gastados en el lugar. El tiroteo ocurrió en una casa en Canterbury Mobile Home Park en el lado este de la segunda ciudad más grande de Colorado. Tres niños de la fiesta, de 2, 5 y 11 años, no resultaron heridos.

Dos familias estaban celebrando los cumpleaños, y 10 personas estaban dentro de la casa cuando el pistolero llegó “y disparó a las seis víctimas en rápida sucesión” antes de dispararse a sí mismo, dijo Frabbiele. Los niños que estaban dentro estaban “muy cerca” de los disparos, dijo. La policía recibió la primera de tres llamadas al 911 desde el interior de la casa. Otra fue hecha por un adulto que logró escapar. Tres adolescentes habían abandonado la fiesta justo antes del tiroteo, dijo Frabbiele. Regresaron poco después para descubrir lo sucedido. Los oficiales que llegaron encontraron a José Gutiérrez gravemente herido en el interior, pero les dijo que el sospechoso estaba en la casa, dijo Frabbiele. Gutiérrez murió más tarde en un hospital. “Uno de los niños más pequeños y algunos de los adolescentes perdieron a ambos padres”, dijo Frabbiele. Las familias de las víctimas solicitaron privacidad.