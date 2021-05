Israel denuncia el lanzamiento de tres misiles desde Líbano a su costa norte

Tres misiles se han lanzado ayer desde Líbano hacia Israel impactando en la costa del norte del país sin provocar daños ni heridos, han asegurado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). ”Hace instantes, tres misiles fueron lanzados desde Líbano hacia el mar Mediterráneo cerca de la costa del norte de Israel”, han comunicado en su cuenta de Twitter las FDI.

El Ejército de Israel ha indicado que los proyectiles no causaron daños ni heridos, pues impactaron en el agua y que como se dirigían hacia un área despoblada, no se activaron las sirenas ni las defensas aéreas, publica ‘The Times of Israel’. Asimismo, una fuente de seguridad libanesa ha confirmado el lanzamiento de misiles desde una zona del sur del Líbano y un testigo que se encontraba desde el lugar del lanzamiento ha dicho que los cohetes fueron lanzados desde el sur de la ciudad portuaria de Tiro, según informa la agencia DPA. El lanzamiento ha sido atribuido a un pequeño grupo palestino y ocurrió sin el conocimiento de los milicianos de Hizbolá, según recoge el diario ‘Haaretz’.