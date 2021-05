Porros, cervezas o un millón de dólares, los regalos por vacunarse contra la covid-19

Estados Unidos alcanzó este martes la vacunación completa del 50% de su población adulta, a la vez que continúa el descenso en el número de contagios y muertes diarias por la covid-19 en la batalla contra la pandemia, que deja ya más de 590.000 fallecidos en el país desde el comienzo del pasado año.

Según los datos del Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC), el 50% de la población ya está completamente vacunada, lo que supone más de 129 millones de personas; mientras que el 61,6%, más de 158 millones, tiene al menos una dosis de los sueros disponibles ya inyectada.

En una rueda de prensa, Andy Slavitt, uno de los asesores principales de la Casa Blanca contra la pandemia, remarcó este martes que el dato supone “un enorme hito” en los esfuerzos de vacunación en el país. “Ese número era apenas del 1% cuando llegamos”, indicó Slavitt en referencia a la toma de posesión del presidente estadounidense, Joe Biden, el pasado 20 de enero.

La primera vacuna fue inoculada en el país el pasado 14 de diciembre, y actualmente hay disponibles en EE UU tres vacunas contra la covid-19: la de monodosis de Johnson & Johnson y las de dos dosis de Moderna y Pfizer/BioNTech.

En las últimas semanas, a medida que el proceso de vacunación avanzaba, han ido descendiendo las números de contagios y fallecidos diarios. El lunes fueron 379 las muertes y 24.400 las nuevas infecciones, las menores cifras en un año.

La mejoría en la situación de la pandemia en Estados Unidos ha permitido que las autoridades sanitarias señalaran la pasada semana que las personas completamente vacunadas ya no necesitan llevar mascarilla en espacios exteriores e interiores, algo recibido con cierto recelo por la población tras más de 16 meses de mascarilla obligatoria.

Pese a ello, el ritmo de vacunación se ha ralentizado en las últimas semanas, al pasar de más de tres millones de dosis diarias en abril a 1,8 millones de la última semana, según datos de los CDC, lo que ha generado preocupación en el seno de la Administración del presidente Joe Biden.

Por eso, las autoridades han lanzado diversos programas estatales para incentivar la vacunación, como la creación de loterías especiales y la entrega de regalos, entre ellos cerveza y comida.

Asimismo, el Gobierno ha sellado alianzas con populares aplicaciones de citas, como Tinder o OKCupid, que se han comprometido a ofrecer beneficios especiales en sus plataformas para aquellos que muestren que han sido vacunados, y sus usuarios podrán filtrar sus búsquedas en función de si están vacunados.

El objetivo marcado por el presidente Biden es lograr la vacunación del 70% de la población adulta para comienzos de julio.

Dinero y becas

La primera ganadora del millón de dólares de la lotería de Ohio conducía a la casa de su familia en los suburbios de Cleveland cuando recibió una llamada sobre las buenas noticias del gobernador Mike DeWine.

Unos minutos más tarde, Abbigail Bugenske estaba en la casa de sus padres gritando tan fuerte que pensaron que estaba llorando. “Un torbellino”, dijo Bugenske, de 22 años, el jueves por la mañana durante una conferencia de prensa. “Todavía no se ha procesado en absoluto. Todavía lo estoy digiriendo y me gusta decir que se siente como si esto le estuviera sucediendo a otra persona. No puedo creerlo”.

Bugenske es una ingeniera mecánica que trabaja para GE Aviation en los suburbios de Cincinnati y no tiene planes de dejar su trabajo. Creció en Shaker Heights cerca de Cleveland y se graduó en 2020 de la Universidad Estatal de Michigan. Dijo que planea donar a organizaciones benéficas y comprar un automóvil, pero luego invertir la mayor parte.

El ganador de una beca universitaria completa fue el estudiante de octavo grado Joseph Costello de Englewood cerca de Dayton. “Muy emocionado”, dijo Costello mientras se sentaba entre sus padres, Colleen y Rich, durante la conferencia de prensa virtual. Aunque está muy lejos, Joseph dijo que pensó en Ohio State o Miami of Ohio para la universidad.

Colleen Costello dijo que recibió la llamada del gobernador cuando salía del trabajo el miércoles. Al principio pensó que era una grabación, luego se dio cuenta de que era el mismo DeWine. “En ese momento estaba realmente agradecida de que hubiera un banco cerca, porque necesitaba sentarme”, dijo.

DeWine visitó a la familia Costello en persona junto con su esposa, Fran DeWine, el miércoles, después del anuncio. Declaró que no sabía los nombres de los ganadores hasta poco antes de hacer las llamadas.

“Llamar a alguien y decirle que ganó millones de dólares es algo grandioso, y llamar a una familia y decirles que tienen una beca pagada por cuatro años también es divertido”, aseguró el gobernador.

Bugenske dijo que recibió la vacuna Moderna tan pronto como fue elegible, mucho antes de que se anunciara la lotería. Los Costellos dijeron que ya estaban vacunados y habían planeado vacunar a sus hijos para fin de mes, pero el anuncio de la lotería los inspiró a adelantar esas citas.

Más de 2.7 millones de adultos se inscribieron para e gordo de un millón de dólares y más de 104,000 niños de 12 a 17 años participaron en el sorteo de la beca universitaria, que incluye matrícula, alojamiento y comida, y libros. Se anunciarán cuatro ganadores más de un millón y becas universitarias cada miércoles durante las próximas cuatro semanas.

El republicano DeWine anunció el programa el 12 de mayo para aumentar las tasas de vacunación rezagadas. La Lotería de Ohio realizó el primer sorteo el lunes por la tarde en su estudio de sorteos en Cleveland utilizando un generador de números aleatorios para elegir a los ganadores con anticipación, y luego confirmó la elegibilidad del ganador final.

Los participantes deben registrarse para ingresar por teléfono o a través del sitio web de Vax-a-Million. Los adolescentes pueden registrarse ellos mismos, pero los padres o tutores legales deben verificar su elegibilidad. Los nombres de los participantes que no ganen se transferirán de una semana a otra. La fecha límite para nuevos registros es justo antes de la medianoche del domingo.

“Sé que algunos pueden decir: ‘¡DeWine, estás loco! Esta idea de dibujo de un millón de dólares es una pérdida de dinero’”, reconoció el gobernador cuando anunció el incentivo. Pero con la vacuna ahora disponible, el verdadero desperdicio, “es una vida perdida por la covid-19‘’, sostiene el gobernador.

La propuesta de DeWine inspiró loterías de incentivos de vacunas similares en Colorado, Maryland, Nueva York y Oregón.

En Colorado, el gobernador demócrata Jared Polis dice que el estado tendrá una lotería semanal para que cinco residentes ganen un millón el martes para incentivar las vacunas contra el coronavirus. Colorado está reservando cinc millones de fondos federales para el alivio del coronavirus que se habrían destinado a la publicidad de vacunas para cinco residentes para ganar un millón cada una.

Mientras, en Washington, por ejemplo, se ofrece una cerveza a cambio de una vacuna, en Nueva York se regalan entradas para eventos deportivos, hamburguesas con patatas e incluso porros de marihuana; en Memphis se sortean vehículos a elegir entre varios modelos de Chevrolet y Nissan; y en Nueva Orleans casi medio kilo de langostinos por cada dosis de vacuna.

Fuera de Estados Unidos, en Rusia y Serbia, los vacunados reciben vales para la compra de productos en supermercados, mientras que en la región rumana de Transilvania ofrecen recibir la dosis en el mismísimo castillo de Drácula. Por otro lado, en la ciudad india de Rajkot, los joyeros han regalado aretes de oro para la nariz a las personas inmunizadas.