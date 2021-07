La UE abre la mano y autoriza los viajes no esenciales desde Canadá

El Consejo de la Unión Europea incluyó este viernes a Canadá, Arabia Saudí o Catar en la lista de estados seguros desde el punto de vista epidemiológico, cuyos ciudadanos pueden viajar a la UE por placer y no solo por motivos esenciales.

En total, once nuevos nombres se han sumado a la lista, que se revisa cada dos semanas: Armenia, Azerbaiyán, Bosnia Herzegovina, Brunei, Canadá, Jordania, Montenegro, Catar, Moldavia, Arabia Saudí y Kosovo, indicó en un comunicado el Consejo, institución en la que están representados los gobiernos de los Veintisiete.

Albania, Australia, Israel, Japón, el Líbano, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Ruanda, Serbia, Singapur, Corea del Sur, Tailandia, Estados Unidos y China (este último si existe reciprocidad) ya estaban en la lista.

El Consejo también había señalado ya que se pueden levantar gradualmente las restricciones para los pasajeros procedentes de las zonas administrativas especiales chinas de Hong Kong y Macao, así como de Taiwán. En esta recomendación, los residentes en Andorra, Mónaco, San Marino y el Vaticano con considerados como residentes de la UE. Los países asociados del espacio sin fronteras europeo Schengen (Suiza, Noruega, Islandia y Lichtenstein) también forman parte de la recomendación.

Los criterios para determinar los terceros países para los que se deberían levantar las restricciones de viaje fueron actualizados el pasado 20 de mayo. Para decidir a cuáles se meten en esa lista se tienen en cuenta la situación epidemiológica y la respuesta general a la COVID-19, así como la fiabilidad y disponibilidad de la información. Para los ciudadanos de los países que figuran en la lista, cada Estado miembro decide si imponerles o no una cuarentena a la llegada a su territorio.

Esta recomendación del Consejo de la UE no tiene vinculación legal, en todo caso, pero la institución advierte de que un Estado miembro no debería decidir el levantamiento de restricciones de viaje a países que no estén en la lista sin que se decida de manera coordinada en la Unión. EFE