“A día de hoy, en Noruega no hay tanta violencia de extrema derecha como en España u otros países”

Noruega conmemora este 22 de julio el décimo aniversario de la mayor tragedia de su historia, el doble atentado de Oslo y de la isla de Utoya, cometido por Breivik y que se saldó con 77 muertos. El ultraderechista había puesto un coche bomba en la capital, y horas después, tiroteó a participantes de un campamento de verano, la mayoría de ellos adolescentes. Además, dejó más de 300 heridos.

Aquel 22 de julio de 2011 se quedó grabado en la retina de los noruegos. Tan solo 50 minutos en los que reinó el caos fueron suficientes para que, a día de hoy, siga siendo una marca imborrable. Con motivo de este triste aniversario, el experto Anders Ravik Jupskâs habla con LA RAZÓN sobre si, después de diez años, los políticos noruegos se ven divididos por las razones de este suceso o si la extrema derecha continúa siendo un peligro en un país como Noruega.

Para muchos en Noruega, es vergonzoso que 10 años después del ataque terrorista no haya un sitio conmemorativo oficial cerca de Utoya. ¿Es algo que aún divide a los políticos?

Hay muchas razones por las que no existe un sitio conmemorativo. Hay 21 sitios conmemorativos y un centro de aprendizaje en la UTA, que han sido construidos por As, la organización juvenil del Partido Laborista. Pero ha habido un extenso debate sobre el sitio oficial del Memorial cerca de Tea, que se supone que debe ser construido por ellos, por las autoridades, por el gobierno. Y hay parte de eso que es de ámbito político. Y aparte de esto también ha sido una especie de muchas dificultades para llegar a un consenso sobre cómo debe ser este sitio conmemorativo, dónde debería estar ubicado y cómo debería verse.

Pero luego, de manera más general, hemos hecho algunas investigaciones recientes en orden, algunas encuestas entre la población -en general- muestran que hay tres narrativas diferentes sobre lo que sucedió y que la región está de acuerdo en muchas cosas. Yo también estoy en desacuerdo en cuestiones como quiénes fueron el objetivo, por qué sucedió y cómo Noruega ha lidiado con los ataques. Y llamamos a estas tres diferentes narrativas de democracia que argumentaban que la democracia, entonces una razón, fue atacada y que normalmente ha lidiado con el ataque de buena manera, que somos más fuertes hoy que antes.

Esa es la narrativa promovida por el primer ministro en ese momento. Este fue un ataque a toda la democracia de Noruega. Y luego hay un segundo y este es apoyado por al menos la fuerza de la población. Esta es la narrativa más dominante entre la población de la región, incluso hoy, una década después. Y luego hay otra narrativa que está más fuertemente asociada con el Partido Laborista y con la izquierda política en Noruega. Y eso es lo que llamamos la narrativa de la diversidad, lo que significa que fue un ataque no solo a la democracia, sino a la izquierda y al multiculturalismo a nuestro modo, y que fue motivado por escribir el extremismo y que todavía no nos hemos enfrentado tanto al extremismo como deberíamos haberlo hecho.

Estas son la democracia y la diversidad que son las dos narrativas principales en Noruega que es diversa, es apoyada por al menos. Y luego la tercera narrativa, que es completamente diferente. Y eso es lo que llamamos la narrativa de extrema derecha, que sostiene que el ataque no tuvo nada que ver con la política. Fue principalmente un acto de un loco y que el Partido Laborista, en particular, ha explotado el ataque para obtener ganancias políticas en los años posteriores. Entonces, es básicamente la idea de que no estaba relacionado con la política, sino que ha sido utilizado por el Partido Laborista para silenciar a quienes critican la política de inmigración de la región.

Estas son las tres narrativas, pero la que tiene menos fuerza es la tercera, la de la extrema derecha y la que se asocia con la extrema derecha en la política en general, principalmente con el partido populista de derecha, el Partido del Progreso, pero también con los simpatizantes de ese partido, partidos más pequeños de extrema derecha. Parece que apoyan a una extrema derecha donde sea que sea apoyado principalmente por la izquierda y luego lo democrático es apoyar a la centro derecha en la región que es su hogar.

Para abreviar la historia, hay diferentes puntos de vista, lo que probablemente sea una de las razones por las que ha sido difícil establecer un sitio conmemorativo, pero también ha sido difícil discutirlo de manera más general para discutir lo que significa, lo que debería significar para Noruega, lo que significa, lo que nos dice sobre los diferentes puntos de vista políticos en la sociedad. Entonces, la mayoría de las partes están de acuerdo en que deberíamos haber demostrado que el ataque mostró que necesitábamos mejores medidas de seguridad para centrarnos en la seguridad e invertir más en la capacidad policial.

Pero ha habido menos acuerdo, digamos que la dimensión política del ataque es lo que dice sobre el dispositivo de la región. Si se trata de un punto de vista más político, esa es una respuesta larga a una búsqueda corta de una pregunta pequeña o preguntas difíciles.

¿Está disminuyendo el extremismo en Noruega 10 años después y cómo el gobierno se enfrenta al nazismo en el país?

También hicimos un mapeo de cómo se ha desarrollado la extrema derecha en Noruega. Y se podría decir que la extrema derecha en general es en realidad algo más débil hoy que antes. Si nos fijamos en el apoyo a la derecha, un partido populista en Noruega, el Progress Party, que es similar a Vox in España, ahora tiene menos apoyo que antes. En realidad, tiene que soportarlo. Solía ser en 2009. El apoyo al partido fue de 22,9%. Fue la segunda fuerza más grande de Noruega después del Partido Laborista.

Y además, si nos fijamos en las actitudes favorables hacia los inmigrantes, hoy es más positivo. La sociedad en general es hoy más tolerante con los inmigrantes y las minorías, entonces como era antes del 20 de julio segundo. Pero al mismo tiempo, lo que hemos visto en los últimos años es que las organizaciones pueden ser más de extrema derecha. Tenemos un grupo llamado Movimiento de Resistencia Nórdica. Tenemos otro grupo llamado Stuff Sanitation of Norway. Son más visibles y lo eran antes.

Por eso son más activos en la calle. Hay una actividad de extrema derecha más visible ahora en comparación con antes en comparación con la década anterior. Pero, de nuevo, esto es quizás demasiado matizado. No es que hayamos visto un aumento de la violencia. Así que es básicamente lo mismo que antes. Perdió en una toma de Noruega es uno de esos países de Europa donde hay. Puede que pague relativamente poco. Hay algunos países donde hay incluso menos violencia.

Violencia de extrema derecha hay en Dinamarca o los Países Bajos, por ejemplo. Pero también hay países con mucha más violencia que Noruega. Países como Grecia. O España, que es en realidad uno de ellos, pero sobre todo Alemania, por supuesto. Así que Alemania, Grecia, España, Reino Unido y Suecia son los países con más violencia de este tipo.

Y Noruega está por debajo de todos esos países. Entonces, no es que no haya habido extrema derecha, es la extrema derecha en general, como que el movimiento anti-migración es un poco más débil, pero la extrema derecha es un poco más fuerte, pero no es particularmente violenta y no es particularmente fuerte. Es un fenómeno bastante marginal en la sociedad.

¿Cómo afrontan los partidos políticos de derecha las acusaciones de ser comprensivos con el racismo?

Se puede decir que los debates sobre el racismo en la sociedad noruega siguen siendo muy difíciles y tienden a estar muy polarizados. Creo que muchos de los países europeos, normalmente es casi como si esto fuera todo lo mismo. Creo que en la mayoría de los países europeos hay partidos de izquierda que creen que hay grandes niveles de racismo. Algo es muy visible. Parte del racismo es más lo que llamamos racismo estructural.

Entonces está escondido. Es parte de la sociedad estructural. La gente es más difícil si tienes un nombre que no suena particularmente en la región, es más difícil conseguir un trabajo. Por ejemplo, tienes ese tipo de discriminación potencial.

Supongo que sería correcto decir que los políticos de derecha, en particular la extrema derecha, tienden a ignorar los problemas del racismo en la nueva región. Eso y tenemos algunas encuestas. Todo depende de si quieres intentar documentar qué tan generalizados son los racistas reales en la razón, es algo difícil. Tampoco estaba entre los países con más actitudes migratorias. Y si preguntas muy negras y racistas, pones declaraciones muy negras y racistas como Noruega solo para los blancos, entonces muy pocas personas en Noruega estarían de acuerdo con ese tipo de declaraciones.

Entonces, es una de esas discusiones que tienden a ser muy acaloradas y muy polarizadas nuevamente, como en muchos otros países. Pero creo que, en general, es justo decir que tenemos, como la mayoría de los países, hay problemas de racismo en Noruega, pero Noruega no es un país particularmente racista.

¿Breivik es una anomalía o el efecto de una ideología más profunda bien establecida en Noruega con vínculos con partidos políticos?

Pues depende un poco de lo que quieras decir, de lo que pensamos de lo privado. Entonces, en términos de violencia política, es una anomalía. Hay muy poca violencia proveniente de la extrema derecha en Noruega. No hay tradición. Ha habido varios ataques violentos a lo largo de las últimas tres o cuatro décadas.

Es la primera vez en la historia moderna que ha habido un ataque mortal de extremistas de extrema derecha, pero en general hay apoyo para la violencia. Ocurre muy raramente con el impuesto de nuevo, en comparación con muchos otros países de Europa, donde hay varios ataques durante un año, por ejemplo, en orden. De hecho, hay algunos años en los que no hay textos de violencia severa y bajos niveles de terrorismo de extrema derecha al mismo tiempo.

Por supuesto, esta ideología en términos de su creencia en su odio hacia el Partido Laborista antifeminista. Su islamofobia, por supuesto, está mucho más extendida también en Noruega. Pero, de nuevo, no más en Noruega que en la mayoría de los demás países europeos. Pero si se toma, por ejemplo, la identificación de que los musulmanes planean apoderarse de Europa, esta es la ambición. Es apoyado por aproximadamente un 25% de la población de la región y alrededor de 10 creen firmemente en esto. Se podría decir que sus acciones no reflejan una sociedad muy violenta, pero sus ideas ciertamente lo son. Ciertamente, algunas de estas ideas están más difundidas que solo él. Son un síntoma de uso muy fuerte, algo fóbico y antifeminista y antiizquierdista. En la estrella noruega.