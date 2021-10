Once marines heridos al chocar un submarino nuclear de EEUU contra un objeto desconocido en el mar de China

Un submarino de propulsión nuclear de Estados Unidos ha chocado contra un objeto desconocido en el mar de China Meridional, un incidente que ha dejado al menos once heridos. Según la Marina estadounidense, se trata del submarino de ataque rápido de la clase “Seawolf USS Connecticut” (SSN 22).

El suceso tuvo lugar en aguas internacional de la región del Indo-Pacífico el sábado 2 de octubre, si bien la Flota del Pacífico de Estados Unidos ha informado este jueves al respecto de los hechos y ha asegurado que el submarino, el USS Connecticut, “permanece en una condición segura y estable”.

Un submarino nuclear clase Sea Wolf colisiona con un objeto submarino desconocido en el pacífico. Reportan varios heridos y el navío regresa a Guam ¿sub chino? UPDATED: Attack Submarine USS Connecticut Suffers Underwater Collision in South China Sea https://t.co/J7Lz2VK1YY — Juan Jesus Larradi (@JuanjeLarradi) October 7, 2021

“La planta de propulsión nuclear y las instalaciones no se vieron afectadas y siguen siendo plenamente operativas”, ha manifestado en un balance de daños, según recoge la agencia estadounidense Bloomberg.

Por otro lado, un informe del Instituto Naval de Estados Unidos ha señalado que más de una decena de marineros resultaron heridos a causa del choque, si bien presentaron “heridas leves y moderadas”. Al parecer, no peligra la vida de ninguno de los heridos y la embarcación llegará en las próximas horas a Guam, de acuerdo con el servicio marítimo.

La Marina no confirmó en su comunicado qué tipo de objeto golpeó el submarino, pero un funcionario que solicitó el anonimato porque no estaba autorizado a hablar del incidente dijo al Navy Times que la topografía del área en ese momento no indicaba que hubiera una masa de tierra frente al barco.

Tampoco hay indicios de que el percance tuviera un “carácter hostil” o de que el submarino chocara con otra embarcación, según el funcionario, quien advirtió de que la información sobre el incidente es preliminar en este momento.

Si bien dos miembros de la tripulación sufrieron lesiones moderadas, nadie requirió la evacuación del barco, según el funcionario quien, aunque no quiso confirmar el número total de marineros heridos, describió esas lesiones como “golpes, magulladuras y laceraciones”.

El último incidente conocido de un submarino estadounidense que chocó contra un objeto submarino tuvo lugar en 2005, cuando el USS San Francisco golpeó una montaña submarina en una colisión en la que murió un marinero a bordo.

Ahora, el incidente del USS Connecticut se ha producido pocas semanas después de que Australia, Reino Unido y Estados Unidos anunciaran el acuerdo de seguridad y defensa AUKUS. El pacto entre las potencias de habla inglesa se tejió a espaldas de Europa, generando indignación en Francia, ya que supondrá la ruptura abrupta de un contrato millonario entre París y Canberra para fabricar submarinos de diseño francés.

También, ha tenido lugar en medios de las tensiones entre Estados Unidos y China tras las incursiones del Ejército chino en la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Taiwán.