“Xi Jinping quiere resolver la cuestión de Taiwán en los próximos años, y están de acuerdo en utilizar una solución rápida”

-La actual crisis entre Taiwán y China es la peor en 40 años. ¿Cuáles son las principales razones de la última escalada de tensiones entre ambos países?

Xi Jinping quiere “resolver” la cuestión de Taiwán en los próximos años si puede, y segmentos importantes de los militares chinos y otros nacionalistas de línea dura están de acuerdo en conseguir una solución rápida, aunque el uso directo de la fuerza militar no es la opción preferida por muchas razones. De hecho, es la opción menos deseable, y un último recurso. China tiende a ser cautelosa, como hemos visto con el tiempo que ha esperado antes de instituir sus nuevas políticas hacia Hong Kong. Una de las razones por las que se ha vuelto más urgente es el alejamiento de Taiwán del continente, con el DPP en el poder y el KMT, partidario de la unificación en algún momento del futuro, muy debilitado por el fracaso de la política de “un país, dos sistemas” en Hong Kong. ¿Puede el KMT sustituir al gobernante DPP en un futuro próximo?

El continente lo duda, por lo que esperar esa posibilidad es menos óptimo que antes. Además, el KMT también está limitado por la situación de Hong Kong en cuanto a lo que puede ofrecer si llega a gobernar. Las recientes visitas de miembros del gabinete estadounidense a Taiwán, el Quad de Estados Unidos, India, Japón y Australia, el acuerdo del submarino AUKUS con Australia, la administración Biden continuando muchas de las políticas de Trump hacia China, la ya baja opinión de China entre los públicos occidentales y en Japón, Corea del Sur y Australia, la adquisición de armas más sofisticadas por parte de Taiwán para desafiar la supremacía aérea y marítima china, todos estos son factores que impulsan a China.

-Taiwán ya se está preparando para una posible guerra con China y ha pedido ayuda a Australia. ¿Cree que Canberra aceptará cooperar en materia de seguridad con la isla? Australia no reconoce formalmente a Taiwán como país independiente.

Canberra observará de cerca hasta dónde está dispuesta a llegar China para amenazar a Taiwán, y qué harán los estadounidenses. La actual administración australiana es muy crítica con China en muchos frentes, y China ha estado castigando a Australia, e incluso ha amenazado indirectamente a Canberra con que su adquisición de submarinos de propulsión nuclear -que tardarán mucho en llegar- convierte a Australia en un objetivo potencial para un ataque nuclear. Hay muchas partes en movimiento aquí, y Australia necesita ser cautelosa.

-Estados Unidos ha instado a China a dejar de “provocar” y “desestabilizar” con sus maniobras. ¿Cree que Xi Jinping escuchará a Washington? Hay que recordar que Estados Unidos es el principal proveedor de armas de la isla y sería su mayor aliado militar en caso de una posible guerra con China.

China no dejará de hacer lo que está haciendo por la insistencia de EE.UU., pero recientemente ha habido mucha más actividad entre los funcionarios militares chinos y estadounidenses que buscan evitar un accidente o un error de cálculo, por lo que todos son conscientes de los peligros. The Economist publicó recientemente un artículo de portada sobre Taiwán como el lugar más peligroso de la tierra, lo cual es mucho decir teniendo en cuenta los problemas de la península de Corea, el conflicto en la sombra entre Irán e Israel, etc.

-Taipei teme que Pekín pueda invadir la isla a gran escala a partir de 2025. ¿No podría China atacar a Taiwán hoy en día si lo desea?

China podría atacar a Taiwán, pero el coste sería enorme, tanto en términos de muerte y devastación, como de la reputación de China como país que “se levanta pacíficamente”, como dicen en su propaganda. Incluso después de la victoria, pacificar la isla no será fácil, no es una situación de Hong Kong.

Stanley Rosen es Profesor de Ciencias Políticas en al Universidad de Southern California