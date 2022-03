¿Qué significa la letra “Z” que se puede ver en los vehículos rusos?

Desde que Vladimir Putin envió fuerzas al otro lado de la frontera con Ucrania el pasado jueves 24 de febrero, multitud de símbolos han sido vistos en los vehículos militares rusos. Varios de ellos, con un símbolo de la letra “Z” se dispusieron el pasado fin de semana en Belgorod, Rusia, a menos de 35 kilómetros de la frontera con Ucrania. Otros de los símbolos utilizados por el ejército del Kremlin incluyen un triángulo con dos líneas a cada lado, un círculo con tres puntos dentro y un pequeño triángulo dentro de un triángulo más grande. Un factor interesante a tener en cuenta es que el alfabeto ruso no incluye la letra “Z”. Una fuente militar de Kiev, Ucrania, le dijo a “The Sun” que el símbolo se usaba para distinguir sus vehículos de los del enemigo: “Es vital que se pueda distinguir cualquier fuerza atacante, particularmente desde el aire, donde las fuerzas rusas tienen el control total. Los ucranianos tienen tanques y vehículos muy similares y querrán reducir el riesgo de fuego amigo”. Sin embargo, según lo publicado en el portal “Sky News”, el ex director del grupo de expertos en defensa “Royal United Services Institute”, Michael Clarke, dijo que los símbolos probablemente estaban conectados con el lugar donde se desplegarían las unidades.

Camiones militares con la letra "Z", conducen cerca de Armyansk, en Crimea, 24 de febrero de 2022. REUTERS TV/via REUTERS FOTO: REUTERS TV REUTERS

Se ha observado que la letra “Z”, se usa en un cuadrado, triángulo, círculo o simplemente la letra. Y se han propuesto varias teorías sobre lo que esto significa. Muchas fuentes piensan que esta letra se colocó en los vehículos para tener una característica distintiva, ya que Rusia y Ucrania usan los mismos vehículos. Esto es para prevenir un posible “fuego amigo”, en otras palabras, evita que los soldados rusos se disparen entre sí. Una técnica que ya fue utilizada por parte del ejército estadounidense para reconocerse durante la Segunda Guerra Mundial, algo que fortalece esta teoría. El analista de política de defensa ruso Rob Lee también hizo declaraciones sobre este símbolo. Según Lee, la letra “Z” que se encuentra en los vehículos pertenecientes a las fuerzas militares rusas, puede usarse para describir diferentes grupos de trabajo o escalones. Lee también agregó que las letras en los vehículos pueden indicar la dirección en la que van. Explicó que una “Z” sola puede apuntar a la dirección de Kharkiv, “Z” en un triángulo a la dirección de Slavyansk y “Z” en un círculo a la dirección de Kramatorsk. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada.

Otras teorías

Vehículos militares del ejército ruso con la letra 'Z' conduciendo por una calle. February 24, 2022. REUTERS/Stringer FOTO: STRINGER REUTERS

Según el portal de noticias de “EuroNews”, algunas fuentes del país ruso afirman que el signo puede ser la primera letra de la palabra “Zapad”, que significa oeste, ya que representa el ala occidental del ejército. Aparte de esto, se afirma que el símbolo puede haberse inspirado en la palabra “Zabiraem”, que significa “nos hemos apoderado”, mientras que también se afirma que la letra “Z” puede estar destinada al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Finalmente, según la noticia del diario “The Sun”, entre las múltiples teorías existentes, se encuentra una que expresa que la letra “Z” pudo haber sido colocada en los vehículos del kremlin para referirse al nombre “Zorro Team” adscrito a las fuerzas invasoras.