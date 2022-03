La inteligencia de Estados Unidos alerta de que Putin prepara la ofensiva final sobre Kiev

Es el sexto día de la invasión y las tropas rusas atacan desde varios frentes. Pero hoy la pieza clave en el tablero es Kiev, la capital de Ucrania. Además del componente simbólico de ser el corazón del país, también es el lugar donde se refugia la cúpula del Gobierno ucraniano (entre ellos el presidente Zelenski). Tomar la capital supondría la más dura estocada que podría dar hoy Vladimir Putin.

No obstante, la resistencia ucraniana no se lo está poniendo nada fácil. Y por ahora, han conseguido frenar su avance a la ciudad, contradiciendo así las previsiones iniciales de la inteligencia estadounidense, que decía que la ciudad iba caer en los primeros 4 días de la invasión. Sin embargo -y a pesar de celebrar la resiliencia de los soldados ucranianos- desde Estados Unidos no se muestran demasiado esperanzados: “Desde un punto de vista puramente militar y táctico, Rusia tiene la mano de obra y toda la potencia de fuego para tomar Kiev. No hay duda”, decía una fuente de la inteligencia estadounidense a CNN. “No importa cuánta resistencia pongan los ucranianos”, lamentaba.

Miembros de las Brigadas de Defensa Territorial preparan una patrulla en Kiev el lunes 28 de febrero | Fuente : EFE / MIKHAIL PALINCHAK FOTO: MIKHAIL PALINCHAK EFE

Desde que comenzaron las hostilidades, Maxar Technologies (una empresa de EE UU especializada en la fabricación de satélites), ha estado compartiendo información con las autoridades ucranianas, para que estas pudieran gestionar mejor su estrategia. Y ahora, de lo que les han alertado es de que sus satélites han captado las imágenes de un enorme convoy de 64 kilómetros de largo, que se aproxima a la ciudad desde el noreste.

Tal y como se puede observar en las imágenes, el convoy se extiende desde los alrededores del aeropuerto Antonov (a unos 25 kilómetros del centro de Kiev) hasta las inmediaciones de Prybirsk, al norte. Desde que comenzó la intervención unilateral rusa, Putin ha tratado de hacerse con el control de este aeropuerto, que ya ha sido el escenario de violentas refriegas, como un paso previo a entrar al centro de la ciudad.

Imagen de satélite de un convoy ruso de más de 60 kilómetros avanza hacía Kiev | Fuente: Maxar Technologies FOTO: La Razón (Custom Credit)

Pero la columna de vehículos de transporte de tropas, de blindados y de artillería, no es lo único que Putin ha preparado para avanzar sobre la capital. Las alarmas antiaéreas de Kiev están sonando desde hace varias horas. La agencia de prensa Ukrinform ha recogido el testimonio Vitali Gririn, que es el consejero delegado de un hospital de maternidad de la ciudad, que ya ha sufrido el impacto de uno de estos proyectiles.

Una segunda ola

Si todo lo anterior no funciona y los soldados rusos no consiguen tomar la ciudad, es posible que Moscú se replantee su estrategia: “Se han visto frenados y frustrados por su falta de progreso en Kiev, y una de las cosas que podría resultar es una reevaluación de sus tácticas y el potencial para que sean más agresivos y más abiertos tanto en tamaño como en escala de su objetivo en Kiev”, decía ayer un alto cargo de Defensa estadounidenses.

El funcionario de EEUU aseguró que Putin todavía tiene unos cuantos ases en la manga, que podrían devastar a la resistencia ucraniana en cuestión de días. Según explicó, aproximadamente una cuarta parte de las tropas acumuladas de Rusia aún no han ingresado todavía a Ucrania. Por lo que -si las cosas siguen estancadas para Moscú- podríamos ver una “segunda ola” en las próximas horas. Además, Putin también podría recurrir a lanzar una campaña de bombardeos desde la distancia que tendría el objetivo de atacar puntos clave del país mediante ataques aéreos, misiles de largo alcance y artillería.

Militares rusos fotografiados en Armyansk, en la parte norte de Crimea | Fuente: EUROPA PRESS / Sputnik FOTO: Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik / ContactoPhoto Konstantin Mihalchevskiy / Sputn

La triste realidad, según los funcionarios estadounidenses, es que Ucrania está en una clara inferioridad respecto al armamento y los números de las fuerzas rusas. Y aunque los oficiales rusos hayan cometido graves errores estratégicos y logísticos, todavía tienen fuerza suficiente como para acabar con la resistencia ucraniana.

Entre la espada y la pared

Una de las preocupaciones que ha estado circulando en los últimos días entre los funcionarios occidentales, es que Vladimir Putin no sea capaz de gestionar mentalmente la situación de su “operación militar especial”. Lo que podría llevarle a tomar decisiones temerarias y peligrosas. Algo especialmente grave teniendo en cuenta el gran armamento nuclear que posee Rusia. De hecho, estas armas ya están preparadas, porque el pasado domingo Vladimir Putin les ordenó que estuvieran alerta... en una “preparación especial para el combate”.

La presión que tiene que soportar ahora el presidente de la Federación Rusa es enorme. Además de haberse visto estancado en su ofensiva por territorio ucraniano, en las últimas horas también ha podido observar como las sanciones económicas de los países occidentales devastaban su economía y hundían el rublo... lo que tiene y tendrá consecuencias terribles para los ciudadanos rusos.

En esta foto del 24 de febrero de 2022, una mujer sale de una oficina de cambio con una pantalla que muestra las tasas de cambio del dólar estadounidense y el euro a rublos rusos en Moscú, Rusia | Fuente: AP Photo/Alexander Zemlianichenko Jr FOTO: Alexander Zemlianichenko Jr AP

Y el hecho de que se haya contagiado con el Covid no ayuda. Porque “ahora está básicamente solo, completamente aislado de la mayoría de sus asesores, aislado geográficamente... las únicas personas que hablan con él son aduladores que solo alimentan su resentimiento”, decía una fuente de la inteligencia estadounidense a CNN.