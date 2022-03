El soldado ucraniano Viktor Sushkov murió hace unos días en el frente de batalla mientras trataba de frenar la invasión de las tropas rusas. Era joven y estaba casado con Irina Sushkova, una periodista de 25 que trabaja en Obozrevatel y que tras conocer la noticia de la muerte de su esposo buscó consuelo en la escritura y en los recuerdos de una relación de pareja que vivió con intensidad. Irina ha publicado una hermoso artículo, el más triste de su carrera, en Facebook para expresar su dolor inagotable ante la pérdida más amarga de su vida.

“Estoy sentada al lado de un hombre muerto. Soy viuda a los 25 años. Mi vida fue robada por seres que no son humanos. Rusia me robó la vida”. Así acaba la larga nota escrita por Irina Sushkova en Facebook para honrar la muerte de su marido. “Escribiré ahora las peores palabras de mi vida. Escribiré en ruso, por última vez, porque solo lo hablé contigo. No puedo evitar escribir, quiero que el mundo entero grite como tú. Y sin ti, solo puedo hacer una cosa: escribir”.

“Mi vida yace a mi lado en un ataúd cerrado. Mi vida, que secó mis lágrimas y dijo que nunca se iría, que me acariciaba durante la noche cuando me encontraba mal... Parece que ya no existo”. Esta es una de las partes más emocionantes de la carta que Irina le dedica a su difunto marido, uno de los cientos de soldados ucranianos que han muerto desde que se inició la invasión rusa el pasado 24 de febrero.

“No conozco un hombre más puro, más bondadoso y más digno. Fuiste el mejor en todo”, le dice Irina a su esposo, a quien le dice: “Brillabas con una sonrisa todos los días, aunque todo fuera mal”. La periodista recuerda una de las últimas veces que le vio con vida: “¿Qué eres, comandante? Bromeaste con una sonrisa maliciosa. “Peor”, dije, “soy la esposa del comandante”, y le besé la nariz”.

También hace referencia al aniversario de boda. “Hace tiempo que descubrí un regalo para nuestro primer aniversario de bodas. Y al final tuve que elegir una corona para la tumba”.

Irina llama fascistas a los rusos invasores: “Eras un oficial con un código de honor tan profundo que estos perros nunca imaginaron . ¡Tú eres mi corazón! ¡Eres mi alma! Te amo y estoy inmensamente orgullosa de ti. Maldigo a estos fascistas por ti, querido, por nuestros hijos que estaban por nacer, por la vida robada, la tuya y la mía”.

La carta que ha publicado Irina ha generado innumerables muestras de afecto en las redes sociales. Una ucraniana le pide que resista: “Aguanta. No perdonaremos ninguna muerte a estas orcas. No olvidaremos”. “El reino de los cielos para tu esposo”, responde otro usuario de Facebook.