Tropas rusas destruyen un centro de la Cruz Roja en Mariupol, dice Kiev

La guerra de Rusia en Ucrania no respeta hospitales, civiles ni tampoco a la Cruz Roja. La defensora del pueblo ucraniana, Lyudmyla Denisova, ha dicho en un comunicado difundido en las redes sociales que fuego de aviones y artillería han destruido un edificio de la Cruz Roja en la ciudad portuaria de Mariupol, donde las fuerzas del Kremlin han impuesto un cerco a la población para que las autoridades acepten su rendición.

“En Mariupol, los ocupantes apuntaron al edificio del Comité Internacional de la Cruz Roja”, explicó Denisova, quien dijo que aún no había confirmación si alguien había muerto o herido en el ataque.

El edificio, como se puede ver en la foto, ha resultado seriamente dañado. Las autoridades locales lamentan que Rusia no haya respectado la gran cruz roja pintada en el tejado del edificio para que no fuera bombardeada. Hace unos días, un teatro con la palabra “niños” pintada en el suelo no fue obstáculo para que la aviación rusa atacara el lugar, donde según Kiev murieron más de 300 personas que estaban escondidas en los sótanos del edificio.

“Esta vez cometieron un crimen de guerra contra el Comité Internacional de la Cruz Roja. Los ocupantes destruyeron deliberadamente el edificio marcado con una cruz roja sobre un fondo blanco mediante bombardeos aéreos y de artillería”, ha dicho un portavoz del batallón Azov, que lucha para expulsar a los rusos de Ucrania. La misma fuente añadió: “Los únicos que violaron las reglas de la guerra fueron las tropas de la Alemania de Hitler, quienes también dispararon contra edificios y vehículos marcados con cruces rojas”.

Según el batallón Azov, la Cruz Roja “ha estado cooperando más estrechamente con los rusos recientemente. En particular, están promoviendo la deportación forzada de ucranianos al país agresor y planean abrir un centro de acogida para ucranianos en Rostov, Rusia”. Este relato formaría parte de la campaña de desinformación sobre la Cruz Roja denunciada por la propia organización estos días. “Estamos viendo ataques deliberados, relatos falsos y desinformación que desacredita al CICR, lo cual puede causar un daño real a nuestros equipos y a nuestros socios del movimiento internacional de la Cruz Roja que trabajan en el terreno y a la gente a la que nos debemos”, ha dicho en Ginebra el portavoz de la organización humanitaria, Ewan Watson. Entre las informaciones falsas que se han diseminado está que el CICR ha participado en la evacuación forzosa de civiles o que está abriendo campamentos de refugiados.

Días atrás, la Cruz Roja instó a Ucrania y Rusia a pactar la entrega de ayuda humanitaria y a facilitar la evacuación segura de los civiles de la ciudad, donde miles de personas siguen atrapadas sometidas a un constante ataque de soldados rusos.