Con la futura incorporación a la OTAN de Finlandia y Suecia, un paso histórico provocado por la invasión rusa de Ucrania, estas dos naciones escandinavas rompen con su tradicional neutralidad geopolítica. En un futuro cercano, la alianza atlántica pasará a estar formada por 32 países, con los ejércitos de Helsinki y Estocolmo integrados en el seno de la OTAN. Una de las perlas de las fuerzas suecas es el JAS 39 Gripen, un caza de cuarta generación que se convirtió en el primer avión de combate verdaderamente polivalente de Suecia y que es capaz de realizar tareas de interceptación, ataque y reconocimiento.

Hasta ahora, las fuerzas suecas tienen 74 unidades de este caza. Se trata de un avión de combate Mach 2 de ala delta y canard propulsado por un motor turbofán Volvo con postcombustión. Con un alcance de hasta 3.200 kilómetros, puede volar a una altitud de 15.240 metros.

Actualmente ofrece dos variantes modernas, que se distinguen en serie C y serie E. No obstante, se anunció que necesitan algunas actualizaciones. Por ejemplo, el mes pasado se dijo que la serie C entraría “en un proceso de actualización” que podría hacer que esos modelos siguieran en servicio hasta al menos 2035.

El JAS 39 se diseñó inicialmente para sustituir a las variantes de los aviones de combate Saab 35 Viggen y Saab 37 Draken. Su desarrollo comenzó a finales de la década de 1970 como parte de un esfuerzo conjunto de un consorcio industrial, entre los que se encontraban Saab, Saab Microwave Systems (antes Ericsson), Volvo Aero Corporation, Saab Avitronics y FFV Aerotech. Así, realizó su vuelo inaugural en 1988 y entró en servicio en la Fuerza Aérea sueca en 1997.

El avión se ha exportado a todo el mundo, y entre los países que también dispone de este caza se encuentran Brasil, Sudáfrica, República Checa o Hungría. También Tailandia, e incluso la Escuela de Pilotos de Pruebas del Imperio del Reino Unido opera Gripens en calidad de entrenamiento.

JAS 39 Gripen vs F35 estadounidense, ¿Cuál es mejor?

Tanto el JAS 39 Gripen como el F-35A son los dos únicos cazas monomotores occidentales, tanto en producción como pedidos por sus países productivos. Son dos piezas que tienen mucho en común, incluido el hecho de que están diseñados para priorizar los bajos costos y aunque tienen un rendimiento de vuelo poco notable, también se centran en la aviónica avanzada y capacidades de rango. Pero también tienen muchas características para distinguirlos.

El F-35 es aproximadamente el doble de pesado y su motor, F135, tiene más de tres veces el empuje del F414 del Gripen. La fortaleza más notable del caza estadounidense es su perfil sigiloso que evade el radar, lo que mejora significativamente la capacidad de supervivencia contra las defensas aéreas terrestres, mientras que la sección transversal del radar del avión sueco, aunque pequeña para los estándares de cuarta generación, lo deja más vulnerable.

Otras de las ventajas claves del avión fabricado por Estados Unidos es que se produce a una escala mayor; es de mayor tamaño y más nuevo. El F-35 supera los quince metros de longitud, los diez metros de anchura y los cinco metros de altura, mientras que el avión sueco apenas supera los 14 metros de longitud, los ocho metros de anchura y los cuatro de altura. El F-35 también tiene una mayor producción (785 unidades, frente a las 247 del JAS 39 Gripen).

Por otro lado, el coste de una unidad del F-35A está en 98 millones de dólares, mientras que el del JAS 39 Gripen ronda entre 30 y 60 millones. En cuanto a rapidez, el F-35A lleva a 1,6 Mach, con un alcance de 1930 km/h. Menos que lo que alcanza el avión sueco (March 2 y 2.204 km/h. El rango de hasta 3.200 kilómetros del caza sueco queda también por encima de los 2.220 kilómetros.

El Gripen de serie E, más moderno, se basa en un fuselaje completamente probado y se considera listo para el combate. El F-35, por el contrario, tiene más de 800 problemas de rendimiento y el progreso para resolverlos ha sido muy lento.

Los requisitos de mantenimiento del F-35 siguen siendo muy altos para un caza monomotor y sus tasas de disponibilidad son bajas, donde el Gripen es apreciado por su facilidad de mantenimiento sin igual entre los cazas occidentales, lo que significa que una proporción mucho mayor de una flota Gripen puede mantenerse lista para el combate en cualquier momento.

En conclusión, el JAS 39 Gripen tiene muchos puntos fuertes, pero no ha podido competir contra el F-35 debido a la diferencia del tamaño del programa, el costo más bajo en relación con su peso y la falta de capacidades de sigilo del avión sueco.