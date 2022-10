Estos son los cuatro países europeos que almacenan armas nucleares de EEUU a los que se quiere sumar Polonia

Solo tres países de la OTAN tienen armas nucleares propias, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Sin embargo, hay cuatro países de la Unión Europa que almacenan armas nucleares estadounidenses en su territorio, según el Center for Arms Control and Non-Proliferation. Este instituto asegura que existen unas 150 bombas de gravedad nuclear B-61 (son armas tácticas o no estratégicas) que pueden ser lanzadas desde el aire. Un acuerdo de intercambio nuclear de la OTAN con estos países otorga base legal para el despliegue del armamento estadounidense como parte del concepto de disuasión nuclear de la alianza.

Se trata de Italia, Bélgica, Alemania y Países Bajos, a los que se suma Turquía. Polonia ha anunciado en las últimas horas que ha pedido a Estados Unidos alojar armas nucleares de Washington para reforzar su seguridad frente a Rusia. Hasta los años ochenta, EEUU también guardaba este tipo de armamento en Inglaterra, en la base East Anglia, pero sus bombas fueron retiradas ante la persistente protesta de la población de los municipios cercanos.

Ningún gobierno de los cuatro países de la UE que tiene en sus arsenales bombas nucleares ha reconocido oficialmente la existencia de este tipo de armamento en su territorio. Ninguno de estos cuatro países posee un arsenal militar atómico propio. Todas estas armas son propiedad de Estados Unidos -la OTAN no posee armas nucleares- y fueron desplegadas en Europa en el contexto de la Guerra Fría a mediados de la década de 1950 bajo la administración del presidente de EEUU Dwight D. Eisenhower.

Italia tiene guardadas unas 70 bombas nucleares repartidas en dos bases aéreas, las de Aviano y Ghedi. En Bélgica, donde la Alianza Atlántica tiene su cuartel general, existen unas 20 armas nucleares en la base aérea de Kleine Brogel. En Alemania se cree que existen 20 armas nucleares en la base aérea de Büchel, mientras que en Países Bajos, en la base aérea de Volkel, hay disponibles dos docenas de armas nucleares de la OTAN.

En tiempos de paz estas armas almacenadas en países no nucleares son custodiadas por fuerzas estadounidenses, con un sistema de código dual activado en tiempos de guerra. Sin embargo, tanto el país anfitrión como Washington tendrían que aprobar el uso de las armas, que se lanzarían en los aviones del primero.

Las armas no están desplegadas en aeronaves sino almacenadas en hangares subterráneos WS3, y para ser utilizadas deben cargarse en cazas definidos por la propia OTAN. Cada país está en proceso de modernización de sus propios aviones de combate con capacidad nuclear, como el F-35A, el F-18 Super Hornet y al Eurofighter Typhoon.

Además de estos cinco países, Reino Unido posee su propio arsenal de armas nucleares, al igual que Francia, cuyo gobierno no compromete su propio arsenal nuclear con la disuasión ampliada de la Alianza. El número total de armas nucleares asentadas en Europa alcanzó un máximo histórico de 7.300 durante el punto álgido de las tensiones de la Guerra Fría en 1971, pero la entrada en vigor del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) redujo drásticamente los arsenales.

Las bombas nucleares estadounidenses que están almacenadas en Europa, las de tipo B-61, tienen unos 30 años de antigüedad y se espera que sean sustituidas por el nuevo modelo B61-12, que permite alcanzar objetivos con mucha más precisión.