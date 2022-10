El discurso que dejó escrito la reina Isabel II en caso de una guerra nuclear

La Reina Isabel, que murió el pasado mes de septiembre a los 96 años, fue siempre un ejemplo por su comportamiento, respeto y liderazgo para sacar adelante un país como Reino Unido, golpeado por numerosas crisis diplomáticas, económicas e institucionales. Por ello, siempre quiso anticiparse a las situaciones para poder tomar la mejor decisión en cada momento.

Pero antes de su coronación, también fue una niña que sufrió los horrores de la II Guerra Mundial. Consciente de lo que supone un conflicto de esas características e inspirada por lo que ya hizo su padre en 1939, cuando dirigió un inspirador discurso a la nación, decidió escribir un discurso por si llegaba la III Guerra Mundial.

El presidente norteamericano Ronald Reagan y el líder soviético fallecido recientemente Mijail Gorbachov durante un encuentro en Ginebra en noviembre de 1985. FOTO: Bob Daugherty AP

La idea surgió en plena guerra fría, en un momento en el que la tensión entre EE UU y Rusia era máxima. Fue después de que el presidente norteamericano Ronald Reagan se dirigiera a la nación el 23 de marzo de 1983 para anunciar la Iniciativa de Defensa Estratégica (SDI), sería conocida como “la guerra de las galaxias”. El proyecto no podía haber sido anunciado por otro mandatario que no hubiera estado ligado al cine. Era un farol que sólo los grandes cineastas de ciencia ficción podrían haber ideado. Así, el proyecto se basaba en una extensa red de satélites militares capaces de destruir los misiles soviéticos una vez lanzados desde sus ojivas, lo que hacía que la guerra nuclear no tuviera sentido. Sólo había una objeción pero nadie se atrevió a ponerla en duda, no existía la tecnología necesaria para crear el proyecto. A pesar de ello, el farol funcionó y supuso en final de la guerra nuclear iniciada en los años 50.

Pero antes de que eso ocurriera, la tensión entre la Casa Blanca y el Kremlin era muy alta. La competición por ser la primera potencia mundial pasaba por tener el mejor armamento, el más tecnológico y el más destructivo.

En esta situación, Isabel II decidió elaborar un discurso para el pueblo británico en el caso de que se desatara una nueva guerra mundial y afectara a su país. Así, en el caso de que las bombas llegaran a las islas, la Reina tenía previsto alentar a sus súbditos con palabras de ánimo y apelando a la fuerza demostrada por la nación a lo largo de su historia para lograr salir adelante a un golpe tan duro como sería volver a ser bombardeados.

Princess Elizabeth and Princess Margaret by Dorothy Wilding I May 27, 1946. pic.twitter.com/DUJY0cabGg — Lars-Johan Larsson (@LarsJohanL) September 29, 2022

Aí, Isabel II instó a su “valiente país” a mantenerse firme en un momento en el que les acechan peligros “mucho mayores que en cualquier otro momento de nuestra larga historia”, que precisaban que el pueblo mantuviera la cabeza bien alta para superarlo.

El discurso, la Reina incluyó experiencias de su infancia, durante la II Guerra Mundial: “Ahora que esta locura de guerra se está extendiendo una vez más por el mundo, nuestro valiente país debe prepararse nuevamente para sobrevivir contra grandes obstáculos. Nunca he olvidado el dolor y el orgullo que sentí cuando mi hermana y yo nos acurrucamos alrededor del aparato inalámbrico de la guardería escuchando las palabras inspiradoras de mi padre en ese fatídico día de 1939″.

“Ni por un solo momento imaginé que este solemne y terrible deber algún día recaería sobre mí. Pero sean cuales sean los terrores que nos acechan, todas las cualidades que han ayudado a mantener intacta nuestra libertad dos veces durante este triste siglo volverán a ser nuestra fuerza”.

Al final de su discurso, la Reina apeló a la unidad: “Mientras nos esforzamos juntos para luchar contra el mal, recemos por nuestro país y los hombres de buena voluntad dondequiera que estén. Que Dios los bendiga a todos”.

"Detened la militarización del espacio".



Cartel de propaganda soviético denunciando la Iniciativa Estratégica de Defensa, también conocida como "Programa Star Wars", de militarizar el espacio exterior, promovida por Ronald Reagan.



URSS, 1983. pic.twitter.com/ruddkMYTjw — Shine McShine (@Shine_McShine) August 1, 2021

El discurso se hizo público en 2013 pero nunca se llegó a leer en público. Ahora, con el momento de tensión nuclear generado por Vladimir Putin tras la invasión de Ucrania, la amenaza nuclear está sobre la mesa más que nunca. Muchos analistas políticos y diplomáticos consideran que Putin no dudará en usar armas nucleares para evitar una derrota. El presidente ruso se encuentra solo, aislado, con todos en contra, con un ejército Ucraniano bien armado por occidente, motivado por las victorias y que les está haciendo retroceder a marchas forzadas.

Vladimir Putin cumple hoy 70 años, en un momento de máxima tensión nuclear con Occidente. La posible derrota en Ucrania y sus supuestos problemas de salud convierten el líder ruso en una bomba de relojería FOTO: Mikhail Klimentyev AP

Su enorme ego y sus ganas de pasar a la historia no le permiten asumir una derrota y querrá morir con las botas puestas. Además, él mismo ya ha advertido que la amenaza nuclear es real, que no es un farol. Rusia cuenta con 2.000 cabezas nucleares que podrían destruir Europa en cuestión de horas. Con Putin todo es posible, pero los servicios de inteligencia creen que en el caso de hacer uso de armas nucleares, serían las de menor capacidad. Pero nunca se sabe. Putin es testarudo y no admite un no como respuesta. Además, si como algunas fuentes apuntan, está enfermo, su peligrosidad es aún mayor.

Tal y como ha dicho el presidente Joe Biden, el riesgo de un “Armagedón” es el más cercano desde la crisis de los misiles en Cuba de 1962 dadas las amenazas de Rusia de usar armas nucleares tácticas. Por lo que es más que posible que el rey Carlos III de Inglaterra ya esté preparando un mensaje para dirigirse a la nación en el caso de que estalle la guerra.