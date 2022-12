Por ahora, en Perú no habrá elecciones anticipadas. La propuesta de organizar los comicios para finales de 2023 no encontró eco en el Congreso, que la rechazó. La mayoría de los diputados votó en contra o se abstuvo de apoyar el proyecto de modificación legal, y la presidenta de Perú, Dina Boluarte, exigió que la decisión sea reconsiderada. La mandataria recordó que la mayoría del país demanda que se adelanten unas elecciones generales.

«Señores congresistas, no busquen pretextos para no adelantar las elecciones, no se abstengan en el voto, voten directamente de cara al interés del país, no se escuden detrás de una abstención, o es blanco o es negro, a medias tintas no se resuelven los problemas del país, está en vuestras manos, señores congresistas, el adelanto de elecciones. Ya el Ejecutivo cumplió», indicó la jefa del Estado.

Así, Boluarte se hizo eco del reclamo que desde hace más de una semana inunda las calles de Perú. En sucesivas jornadas de protestas, que ya acumulan 25 personas muertas y centenares de heridos, incluyendo también a policías. Pero no solo se exige eso, sino también la salida de la propia presidenta del cargo.

Luis Janampa Inga tiene 33 años y vive en Ayacucho, una de las ciudades peruanas donde las manifestaciones han sido constantes y la represión de las más duras: hasta el viernes 17 de diciembre iban nueve personas muertas en esa región, además de 14 heridos de bala, que se le adjudican a la acción de la fuerza pública, según videos que registran disparos de efectivos del Ejército contra civiles.

«Yo protesto, como tantos otros, para que Dina (Boluarte) se retire del cargo y se modifique la constitución de 1993», dice tajante Janampa a LA RAZÓN. Aunque rechaza el intento de autogolpe de Pedro Castillo, que finalmente lo condujo fuera del poder, no cree que las actuales autoridades estén pensando en el bienestar del pueblo peruano.

«En Perú, lo que pedimos es que se vayan todos. Que se convoquen a nuevas elecciones, pero los congresistas se están agarrando de un artículo que dice que para las elecciones son entre 8 y 12 meses. Es por eso que no quieren salir. Pero si el Congreso y la presidenta y todos renuncian, se pone un gobierno de transición, llamando a una persona proba que sea representativa, como lo fue Valentín Paniagua. Él hizo elecciones en menos de seis meses. Nosotros queremos eso, que haya un gobierno de transición».

Paniagua asumió la presidencia en noviembre del año 2000 después de la renuncia del mandatario Alberto Fujimori. Cinco meses más tarde hubo elecciones, y ganó Alejandro Toledo. No es el único ejemplo histórico que Janampa trae a colación. «Cuando en 2020 Martín Vizcarra fue ‘vacado’ del cargo por el Congreso, Manuel Merino asumió la presidencia y renunció cinco días después porque hubo protestas que dejaron dos muertos. Dina lleva más de 20. ¿Por qué se aferra a un cargo que no le pertenece? No podemos considerarla un gobierno de transición».

Dina Boluarte, que juró el cargo el miércoles 7 de diciembre alegando que completaría el mandato hasta 2026, luego afirmó estar dispuesta a unas elecciones adelantadas y este fin de semana ha dicho que no renunciará a la presidencia. Dos de sus ministros, de Educación y de Cultura, renunciaron al cargo en menos de una semana debido a la represión. Quienes protestan en Ayacucho, como en otras partes del país, valoran el gesto y exigen la salida de todo el Ejecutivo. «Que la presidenta y su Gabinete digan que ya se ha teñido de sangre el Perú, y se vayan».

Los reclamos sociales en Perú no se limitan a lo político y a la inestabilidad institucional. Hay grupos que reclaman una Constituyente, un cambio completo de la Carta Magna. Pero esa opción no es compartida por todos. Quienes protestan en Ayacucho, como Luis Janampa, prefieren una reforma constitucional.

«Con la Constitución de Perú se ha permitido que la economía la dominen empresas extranjeras y transnacionales, de Chile, de España, de otros países. Así nos han metido en un saco roto porque es un país lleno de deudas. Por ejemplo, la línea férrea que conduce a Machu Picchu es operada por una empresa extranjera, que no le deja ganancias a Perú», explica Janampa. El asunto ha sido discutido en el Congreso, pero no se han tomado decisiones al respecto.

El reclamo social también abarca al gas doméstico, que se produce en Perú, ha aumentado al triple de su precio en cinco años. La empresa que maneja la explotación en la zona de Cuzco es de origen belga. «Ese gas prácticamente nos pertenece a nosotros, pero tenemos que pagarlo como si fuera importado», reitera Janampa.

Miedo y convicción

Los disturbios en Ayacucho, como en otras partes de Perú, han derivado en violencia. Esta semana fueron incendiados edificios públicos, locales comerciales que también fueron saqueados, y hubo un intento de tomar el aeropuerto de la región por parte de una turba. Los muertos y heridos se acumulan, y Janampa admite tener miedo. «Siempre hay ese temor, de marchar pacíficamente y que me disparen, quedar herido, y pensar en cómo impactará eso a mi familia».

Protestas en Perú FOTO: M. Roselló

Pero eso no es razón para dejar la calle, pues los reclamos no han sido escuchados. «Aquí ha habido muchos desmanes. Creo que ha habido infiltrados, como lo han denunciado varios gremios. Pero también mucha represión. Incluso ha habido ocasiones en las que la acción de la Policía Nacional lo que ha hecho es enardecer aún más a la gente».

Además, reclama que los medios informativos nacionales han censurado las protestas. “La televisión sigue con su trasmisión normal, como si no les interesaran los muertos o los heridos», denuncia Janampa.