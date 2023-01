La Fuerza Aérea ucraniana fulmina 45 drones “Shahed” iraníes durante noche de fin de año

La Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó hoy del derribo de 45 drones kamikazes con los que las fuerzas rusas atacaron Ucrania durante la noche de fin de año.

“En la noche del 31 de diciembre de 2022 al 1 de enero de 2023, los ocupantes rusos atacaron Ucrania con drones kamikazes ‘Shahed-131/136′ de fabricación iraní”, informó el mando aéreo de las Fuerzas Armadas en un comunicado en Telegram, que recoge la agencia Ukrinform.

Agrega que “como resultado de las operaciones de combate, la defensa antiaérea del Ejército del Aire en cooperación con la defensa antiaérea de otros componentes de las Fuerzas de Defensa de Ucrania destruyó 45 drones de ataque” y precisa que trece fueron derribados en 2022 y 32, en 2023.

La administración militar de la ciudad de Kiev, por su parte, indicó que durante la noche “se identificaron 32 objetivos aéreos en la zona de Kiev”, que fueron todos derribados. En tanto, la embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Bridget Brink, calificó el ataque nocturno ruso de “cobarde”, al tiempo que se mostró convencida de la victoria de Ucrania en 2023.

“Increíble. Rusia atacó fría y cobardemente a Ucrania en las primeras horas del nuevo año”, escribió en un mensaje en Twitter. Agregó que el presidente ruso, Vladímir Putin, “todavía no parece entender que los ucranianos están hechos de hierro”. “Estados Unidos confía plenamente en que Ucrania vencerá en 2023″. dijo.

Rusia usa por primera vez lanzamisiles desde el mar Caspio

Rusia utilizó ayer en su bombardeo a Ucrania por primeva vez lanzamisiles desde el mar Caspio, posiblemente por la dificultad creciente de llevar sus misiles al Mar Negro, según Ucrania. La jefa del centro unificado de prensa de las Fuerzas de Defensa en el sur de Ucrania, Natalia Humenyuk, declaró que “esta es la primera vez que se registra desde la invasión a gran escala, porque probablemente ya les resulte más difícil llevar sus provisiones a la costa del mar Negro. Esto demuestra que estamos teniendo bastante éxito en mantener la logística bajo control del fuego, incluida la de la margen izquierda”, dijo, citada por la agencia Ukrinform.

Por otra parte, señaló que Rusia podría recurrir a ataques con drones mientras prepara misiles para dispararlos más adelante. “Los barcos que tiene el enemigo ahora en el Mar Negro son menos, sólo le quedan cinco, y los lanzamisiles están en sus puntos de base. No están en servicio de combate”, indicó, y agregó que al haber utilizado con anterioridad muchos misiles “Kalibr”, necesitan tiempo ahora para rearmarse.

Mientras las tropas rusas preparan nuevos ataques, “es muy posible que utilicen más drones y al mismo tiempo trasladen los lanzamisiles”, indicó.

Zelenski, seguro de la victoria

Por su parte, el presidente Volodímir Zelenski se mostró seguro de la victoria en un mensaje televisado a la nación con motivo del Año Nuevo, horas después de advertir a Rusia que no habrá perdón. “Luchamos y seguiremos luchando. Por la palabra clave: ‘victoria’. La habrá seguro. Nos acercamos a ella desde hace 311 días”, afirmó.

Según Zelenski , este año podría calificarse de “año de pérdidas para Ucrania, para toda Europa, para todo el mundo”, pero es un “error”, agregó. “No hemos perdido nada. Nos lo han arrebatado. Ucrania no ha perdido hijos e hijas: se los han llevado unos asesinos. Los ucranianos no han perdido sus casas: las destruyeron los terroristas. No perdimos nuestras tierras: los invasores entraron en ellas. El mundo no ha perdido la paz: Rusia la ha destruido”, subrayó.

Añadió que es imposible olvidarlo y perdonarlo, “pero es posible ganar”. “Quiero deciros a todos: ¡Ucranianos, sois increíbles! ¡Mirad lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo!”, dijo. Señaló que sin saber con certeza lo que deparará el año nuevo a los ucranianos, están “preparados para todo”.

“¿Nuevos logros? Nos alegraremos. ¿Nuevas ataques? Seremos inquebrantables. ¿Seguirán los combates? Lucharemos. Y cuando ganemos, nos abrazaremos”, aseguró.