Incertidumbre en Venezuela tras el fin de la era Guaidó

Esta semana la oposición venezolana anda de reunión en reunión. Tras decidir que el gobierno interino que encabeza Juan Guaidó debe desaparecer, falta concretar los pasos para «proteger» los activos del Estado venezolano que están en países como EE UU, Portugal e Inglaterra, alejados del control de Nicolás Maduro y, hasta ahora, bajo gestión de Guaidó.

Antes del 5 de enero, la oposición reunida en la Asamblea Nacional electa en 2015, que ha extendido su vigencia desde 2021 por considerarse la única institución legítima del país, debe nombrar nueva directiva y ratificar quiénes son los nombres que conforman las juntas ad hoc de Petróleos de Venezuela y el Banco Central de Venezuela, que desde el extranjero representan al país ante litigios e instancias foráneas. Está pendiente además la designación de los cinco integrantes del Consejo de Administración y Protección de Activos.

Al cierre de esta edición, no había acuerdo sobre quién asumirá el liderazgo de ese parlamento extendido. Juan Miguel Matheus afirmó ayer que la Asamblea de 2015 funcionará solo para ejercer esa protección de los activos, reconociendo que cualquier otra tarea no tiene incidencia real dentro del país donde ya funciona un poder Legislativo electo en 2020 (aunque no reconocido por todas las partes) y un poder Ejecutivo en manos de Maduro, considerado como ilegítimo.

María Beatriz Martínez admitió que hasta el mediodía de ayer no había una propuesta clara de quién debía dirigir esa Asamblea de 2015. «Tenemos la caracterización de lo que esta Asamblea debe responder en esta etapa, que es mantenerla y proteger los activos, y ejercer control político con una Asamblea básicamente dormida».

A los integrantes del partido Primero Justicia, que impulsó el cese del interinato les cuesta explicar cómo una figura que defendieron como constitucional durante cuatro años ahora se puede desmontar dejando acéfalo la presidencia del país. «El Estatuto (el documento que soporta la acción del parlamento opositor) ahora existe fundamentalmente para el tema de los activos, no para generar órganos que ejerzan competencias ejecutivas», detalló Matheus.

Martínez aspira a que EE UU reconozca sus decisiones como las legítimas en el país. «La protección de los activos, respecto a EE UU, está directamente relacionada con la falta de legitimidad por parte de Maduro. Y en Inglaterra se reconoce a la junta del BCV que queda perfectamente vigente. En ningún momento Reino Unido va a reconocer a Maduro a menos que se trate de un proceso de elecciones libres», comentó al respecto del litigio que mantiene en vilo el control de reservas nacionales en el Banco de Inglaterra.

Tomás Guanipa afirmó que el gobierno interino terminó convertido en un «generador de polémica» en otros países, sobre su legitimidad. «Es importante recordar que nosotros somos oposición». Aun así, la Asamblea electa en 2015 extenderá su vigencia un año más manteniendo un Fondo para la recuperación de la democracia (subvenciones del Estado venezolano usados para financiar la acción opositora), incluyendo los salarios de quienes siguen asumiéndose como “diputados legítimos”.

¿Cuánto ganan? La pregunta ha caído en la opacidad desde hace cuatro años, pero María Beatriz Martínez este martes ha dicho a la prensa que son entre 1.200 y 1.500 dólares mensuales.

Desde ya se observa que las divisiones internas de la oposición se profundizan. Guaidó y su partido Voluntad Popular han dicho que seguirá dando la batalla, aunque no sea presidnete interino. Y la precandidata presidencial María Corina Machado ha calificado a todas esas fracciones como “derrotados” presentándose como la opción para “asumir el relevo y completar la tarea”.