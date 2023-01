¿Putin ha muerto?: Zelenski pone en duda que el presidente ruso siga vivo

La Guerra de Ucrania entra en un momento decisivo. Rusia ha concluido las pruebas del submarino nuclear más grande del mundo y se plantea ampliar su ofensiva en el país vecino. Mientras, Occidente debate si poner toda la carne en el asador y estudia el envío de carros de combate Leopard para ayudar a Volodomir Zelenski a recuperar los territorios ocupados y acabar con la guerra.

Cada acto en el que participa el presidente ruso, Vladimir Putin, es analizado con lupa. Los incesantes rumores sobre su estado de salud han hecho que cada gesto del inquilino del Kremlin sea interpretado como un gesto de enfermedad y por tanto de debilidad.

Los servicios de espionaje occidentales defienden que sufre una grave enfermedad, cáncer de páncreas, y que está fuertemente medicado para tratar de frenar la enfermedad. De hecho, el pasado mes de noviembre un historiador ruso afirmó que “sobrevive gracias a un tratamiento proporcionado por occidentales y que antes de primavera debería entregar el poder para evitar que las élites rusas den un paso al frente”. Los rumores sobre un posible golpe de Estado también han estado muy presentes desde el inicio de la invasión de Ucrania hace ya casi un año.

Pero nadie había llegado tan lejos en sus afirmaciones como el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, durante su intervención en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Zelenski intervino por videoconferencia para tratar de convencer a sus aliados de la necesidad de enviar armas para frenar la ofensiva rusa, pero no dejó de hablar del accidente en el que ayer murió su mano derecha e incluso se atrevió a poner en duda que Putin esté vivo.

El presidente ucraniano comentó que la muerte de su ministro del Interior, Denis Monastirski, y 18 personas más en un accidente en la ciudad ucrania de Brovari no puede tratarse como un accidente porque, a pesar de que no dijo que la responsabilidad hubiera sido de las fuerzas invasoras afirmó que “no hay accidentes en tiempos de guerra”.

Russian President Vladimir Putin listens to head of Bashkortostan Radiy Khabirov during their meeting in Ufa, the capital of Bashkortostan, Russia, Friday, Jan. 13, 2023. (Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP) FOTO: Sergei Bobylev AP

El momento que dejó a sorprendidos a todos los presentes se produjo cuando habló sobre el desarrollo de la guerra y de la posibilidad de negociar el cese de las hostilidades. Zelenski puso sobre la mesa la posibilidad de que Putin hubiera muerto. “En este momento sé con quién hablar. No estoy seguro de que el presidente de Rusia siga vivo. No tengo constancia de que todavía esté vivo o que sea él quien tenga que tomar las decisiones”.

Sus palabras provocaron mucho revuelo entre las delegaciones de los distintos países participantes, pero no se extrañaron del todo debido a las numerosas informaciones sobre la salud del líder ruso.

Los primeros rumores sobre Putin datan del año 2000, momento en el que se habló de que el líder ruso utilizaba un doble en algunos de los actos oficiales. En 2008, durante sus primeros días como presidente, se filtró (interesadamente o no) que sufrió un derrame cerebral. Ese mismo año, el Pentágono hizo público un informe que apuntaba a que padecía Asperger. Ya en 2011 se comenzó a especular con el uso de bótox después de presentarse en una reunión en Kiev con los dos ojos morados. También se le ha acusado de usar esteroides para lograr un cuerpo definido y atlético o de haberse sometido a varias cirugías estéticas para tener una apariencia más joven y fuerte. Un año después, el primer ministro japonés, Yoshihiko Noda, aplazó una visita a Rusia porque Putin tenía “problemas de salud”.

Imagen extraída por el periodista Jason Jay Smart de un vídeo distribuido por el Ministerio de Defensa ruso, en la que se ven la extraña marca en la mano derecha de Putin FOTO: La Razón (Custom Credit)

Estas noticias se han ido produciendo cada vez más frecuentemente y en el último año se han multiplicado. A principios de 2023, el jefe de la inteligencia ucraniana afirmó que Putin había estado luchando contra el cáncer durante “mucho tiempo” y que moriría “muy pronto”. Kyrylo Budanov dijo públicamente que fuentes cercanas al líder del Kremlin confirmaron que Putin, de 70 años, padecía cáncer. Que lleva mucho tiempo sufriendo la enfermedad y que moriría pronto.

Ciertos o no los rumores se apoyan en algunas evidencias visibles. Putin ha sido visto con un moratón en la mano (como si hubiera tenida puesta una vía), con la cara hinchada (efecto secundario de los tratamientos contra el cáncer o los esteroides), algunos temblores e, incluso, cuando en algún acto ha sido “cazado” echando una cabezada se le a atribuido una causa médica. A finales del año pasado, un oligarca ruso muy cercano al kremlin fue grabado diciendo que el presidente ruso estaba “muy enfermo de cáncer en la sangre” y que fue operado poco antes de la invasión de Ucrania.

Vladimir Putin saluda a Denis Manturo, primer ministro de Defensa en un acto celebrado ayer en San Petesburgo FOTO: ALEXEY DANICHEV/ SPUTNIK / KREML EFE

Las teorías de los detractores del presidente ruso van desde que es un hombre de papel, al servicio de los poderes económicos a que las élites rusas están al acecho para acabar con su vida y dar el salto al poder.

Lo único cierto hasta ahora es que Zelenski da credibilidad a sus servicios de espionaje y ha puesto en duda que Putin siga con vida. Es el primer líder mundial que lo hace.

¿Información o pura estrategia de guerra?. No hay ninguna prueba de que Putin tenga una enfermedad y mucho menos de que esté muerto. De hecho, ayer participó en un acto oficial. Aunque los rumores sobre la enfermedad de Putin se han difundido ampliamente, no hay pruebas concretas que sugieran que haya fallecido o que tiene una enfermedad terminal. Y las fuentes oficiales del Kremlin persisten en la idea de que que tiene un perfecto estado de salud y que no tiene ninguna dolencia grave.