Erdogan no apoyará la adhesión de Suecia a la OTAN por la quema

Las aspiraciones suecas para ingresar en la OTAN vuelven a tropezar de nuevo con la misma piedra, Turquía. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, advierte a Suecia que no debe esperar que Ankara apoye su solicitud de adhesión a la Alianza Atlántica. El motivo es la quema de un ejemplar del Corán por el ultraderechista sueco-danés Rasmus Paludan el pasado sábado frente a la Embajada turca en Estocolmo.

“Si no se muestra respeto, lo siento pero no habrá ningún apoyo por nuestra parte en el tema de la OTAN”, aseguró Erdogan este lunes tras una reunión del Gobierno turco en Ankara, informa Associated Press.

Erdogan considera insólitos los hechos para todos, no solo para los nusulmanes. El presidente turco también critica a las autoridades suecas por permitir que grupos kurdos se manifiesten con banderas del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). “Dejas que las organizaciones terroristas se vuelvan locas y luego esperas apoyo para unirte a la OTAN. No sucederá”, advirtió rotundo.

Como primera represalia a la quema del Corán, Ankara anunció la cancelación de la visita del ministro de Defensa sueco este viernes, que pretendía acabar con las objeciones turcas al ingreso de Suecia a la Alianza Atlántica. La reunión “ha perdido su importancia y significado, por lo que la cancelamos”, explicó el ministro de Defensa turco, Hulusi Akar.

Turquía ya había convocado al embajador de Suecia el viernes para “condenar esta acción provocativa que es claramente un crimen de odio, en los términos más enérgicos”, informó una fuente diplomática.

Era la segunda vez este mes que se convocaba al diplomático sueco. El 12 de enero, fue llamado a responder por un vídeo publicado por el Comité Pro-Kurd Rojava de Suecia que mostraba a Erdogan colgado boca abajo frente al Ayuntamiento de Estocolmo. Un tuit del grupo comparó a Erdogan con el dictador fascista Benito Mussolini, quien también fue colgado boca abajo después de su ejecución en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial.

Protestas frente a la Embajada de Suecia en Bagdad FOTO: DPA vía Europa Press DPA vía Europa Press

Durante el fin de semana se sucedieron las protestas por la quema del Corán en países musulmanes, especialmente en Turquía, donde quemó una bandera sueca frente a su consulado en Estambul. Además, los Gobiernos de Arabia Saudí, Jordania y Kuwait, también condenaron la acción de Paludan.

Este lunes, los manifestantes trataron de irrumpir en la Embajada de Suecia en la capital iraquí, Bagdad, pero fueron repelidos por la Policía. Según la agencia France Presse, siete manifestantes y un policía resultaron heridos.