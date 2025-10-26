25 jóvenes arrestados en Nigeria por planear un matrimonio entre personas del mismo sexo

Las autoridades de Nigeria han confirmado la detención de 25 jóvenes en la ciudad de Kano, en el norte del país, por presuntamente organizar un matrimonio entre personas del mismo sexo, una práctica prohibida tanto por la legislación federal como por la ley islámica vigente en la región.

La operación fue llevada a cabo por la policía de la sharía, conocida como Hisbah, tras recibir una denuncia de residentes locales. Los agentes irrumpieron en un centro de eventos donde se celebraba el supuesto enlace. Entre los detenidos hay 18 hombres y 7 mujeres, todos en la veintena, incluyendo a la pareja que presuntamente iba a casarse.

Según el jefe adjunto de Hisbah, Mujaheed Abubakar, uno de los hombres planeaba casarse con otro joven durante el evento, considerado ilegal por las autoridades religiosas. Se ha abierto una investigación para determinar posibles cargos penales.

En el norte de Nigeria, donde 12 estados aplican la sharía en paralelo al sistema judicial estatal y federal, la homosexualidad puede ser castigada con la pena de muerte, aunque esta sanción no ha sido aplicada hasta la fecha. A nivel federal, una ley aprobada en 2014 prohíbe los matrimonios entre personas del mismo sexo y la promoción de uniones civiles, con penas de hasta 14 años de prisión.

La Hisbah ha realizado detenciones similares en años anteriores, 2007, 2015, 2018 y 2022, pero ninguna ha resultado en condena. En África, más de 30 de los 54 países mantienen leyes que penalizan las relaciones homosexuales, y en un tercio del mundo estas pueden conllevar prisión o incluso la pena capital.