Una diputada británica critica los anuncios con personas negras: “Me vuelve loca”

La diputada británica Sarah Pochin, representante de Reform UK por Runcorn y Helsby, ha desatado una fuerte polémica tras declarar en televisión que “la vuelve loca” ver anuncios protagonizados por personas negras y asiáticas.

En una entrevista en Talk TV, Pochin afirmó que la publicidad actual no representa a “la persona blanca promedio” y culpó a los “liberales despiertos del mundo artístico” por esta tendencia.

Sus comentarios, que aludían a que esta diversidad “podría estar bien dentro de la M25” pero no reflejaba las ciudades del norte de Inglaterra, fueron duramente criticados. El secretario de Salud, Wes Streeting, calificó sus palabras como una “vergüenza” y denunció el “silencio ensordecedor” del líder del partido, Nigel Farage.

Pochin se disculpó posteriormente en su cuenta de X, alegando que sus declaraciones estaban “mal redactadas” y que su intención era criticar el enfoque excesivo en políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) por parte de las agencias publicitarias. “Muchos anuncios ahora no son representativos de la sociedad británica en su conjunto”, escribió.

La controversia se suma a otros episodios polémicos protagonizados por Pochin, como su petición de prohibir el uso del burka por motivos de seguridad pública tras ganar su escaño en una elección parcial. También ha generado divisiones dentro de Reform UK: el presidente del partido, Zia Yusuf, renunció brevemente tras el incidente, aunque luego regresó.

Mientras algunos miembros del partido defienden el derecho a debatir sobre representación en medios, figuras como Streeting advierten de un “regreso al racismo al estilo de los años 70 y 80”. “La única manera de derrotar este racismo es enfrentarlo por lo que es”, afirmó el ministro laborista.