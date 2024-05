La abogada de Trump, a Stormy Daniels: "¿Cómo una actriz porno se sorprende de verle en calzoncillos?"

Una desafiante Stormy Daniels ha vuelto a subir al estrado, pero esta vez para contestar a las preguntas del equipo legal de Donald Trump que ha atacado directamente la credibilidad de la testigo, acusándola de querer ganar dinero con su historia. ¨¿Usted aceptó el dinero con gusto?¨, le ha preguntado la defensa, ¨todos estamos felices de aceptar dinero. Es simplemente una ventaja¨, le ha contestado Daniels. La estrella del porno ha asegurado que[[LINK:INTERNO|||Article|||663b96d1a6f8b0e416da0e6b||| nunca le ¨pidió dinero¨]] a Trump, y que solo firmó el acuerdo de confidencialidad que le ofrecieron el exmandatario y su exabogado, Michael Cohen, para ¨estar a salvo¨. "¿Cómo una actriz porno se sorprende de verle en calzoncillos?", insistió la abogada para hacer mella en su testimonio.

La pregunta clave ha llegado casi al final del contrainterrogatorio, cuando la abogada de Trump, Susan Necheles, le ha preguntado si tenía ¨conocimiento personal sobre la participación¨ de su cliente en la transacción, a lo que Daniels ha contestado que no. Ahora tendrá que ser Cohen quien demuestre que fue el exmandatario estadounidense quien le ordenó el pago de ese dinero a la actriz porno.

En la sesión del jueves, Susan Necheles bombardeó sin piedad a la testigo clave con preguntas que buscaban un mismo objetivo, ¨te has inventado todo esto, ¿verdad¨. Daniels no se amedrentó en ningún momento, ¨no¨ aseguró, ¨es verdad¨. Ante los ataques de que como estrella porno tenía experiencia en ¨historias falsas¨, la testigo ha sido implacable, ¨el sexo en esas películas es muy real, justo como lo que me pasó a mí en esa habitación¨. Necheles ha intentado incluso pintar a Daniels como una persona inestable mentalmente al recordar que la testigo había dicho que vivía en una casa de New Orleans ¨que estaba embrujada¨. ¨La casa tenía una actividad inexplicable, trajimos expertos¨, ha asegurado Daniels y pudieron ver que se trataba de una ¨zarigüeya gigante que estaba debajo de la casa¨, ha explicado ella.

Daniels insiste en que en 2006 se acostó con Donald Trump en una habitación de hotel en Nevada, y que diez años después el exmandatario y su entonces abogado personal, Michael Cohen, le pagaron 130.000 dólares a cambio de su silencio. Trump, que sigue negando cualquier encuentro sexual con la testigo, enfrenta 34 delitos graves por tratar de encubrir el supuesto pago. Antes de entrar en la sala a primera hora de la mañana del jueves se ha dirigido a los medios que le esperaban en el pasillo de los juzgados del bajo Manhattan y ha afirmado que en esa sesión se iban a ver ¨cosas muy reveladoras¨. El expresidente se refería a que sus abogados han presentado una apelación a la orden mordaza impuesta por el juez que ya le ha costado una multa de 10.000 dólares y que le prohíbe insultar a cualquier participante en el proceso.

Tras más de dos horas y media de contrainterrogatorio, la fiscal Susan Hoffinger ha querido volver a hacerle más preguntas a Daniels sobre el acuerdo de confidencialidad que firmó con Trump, ambos bajo seudónimos para no ser identificados. ¨¿El lenguaje de ese acuerdo era difícil de entender? ¨, sí, ha contestado la estrella porno. Un acuerdo, que la fiscalía ha dejado claro que le dio mucho dinero, ¨pero también se lo quitó¨, porque Daniels ha tenido que contratar equipo de seguridad y trasladar a su hija para protegerla también, además, le debe a Trump los costes de otro proceso que perdió.

Una vez finalizado el interrogatorio de Daniels, ha sido el turno de otro testigo, Rebeca Manochio, contable en la Organización de Trump, y que al cierre de esta edición seguía respondiendo a las preguntas de la Fiscalía.