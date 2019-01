Acusado de falsificar documentos el científico que modificó los primeros bebés genéticamente

La seguridad y la eficacia de las tecnologías que usó no son confiables y la creación de bebés modificados genéticamente para la reproducción está prohibida por decreto nacional, recuerda el informe. Ahora, los archivos de casos de los involucrados sospechosos de haber cometido delitos se enviaron al Ministerio de Seguridad Pública chino.

He Jiankui había "evadido deliberadamente la supervisión" con la intención de crear un bebé editado genéticamente "con el propósito de reproducirlo", según los hallazgos iniciales de un equipo de investigación creado por la Comisión de Salud de China en la provincia de Guangdong.

Cientos de científicos chinos e internacionales condenaron sus actos y señalaron que cualquier aplicación de edición de genes en embriones humanos con fines reproductivos no era "ética". Las autoridades chinas también denunciaron a He y suspendieron temporalmente las actividades de investigación relacionadas con la edición de genes humanos.

He Jiankui anunció en noviembre que usó una tecnología de edición de genes conocida como CRISPR-Cas9 para alterar los genes embrionarios de unas gemelas chinas , lo que generó una protesta internacional sobre la ética y la seguridad de dicha investigación.

Despedido de la Universidad

No obstante, tras la revelacion de que He Jiankui había falsificado diferentes documentos y no cumplió con los procedimientos legales determinados, la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur (SUSTech) en la ciudad de Shenzhen, en la que trabajaba, ha informado en un comunicado en su página web que el científico que creo que los primeros bebés del mundo modificados genéticamente ha sido despedido.